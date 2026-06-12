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Звезды12 июня 2026 4:00

Леонид Якубович: «Времени ни на что не хватает, но я себя хорошо чувствую, когда есть работа»

Леонид Якубович рассказал о новом издании своей книги
Андрей ГОРБУНОВ
Леонид Якубович рассказал о новом издании своей книги «День всего на свете», в которой собраны юмористические стихи мэтра на каждый день.

Леонид Якубович рассказал о новом издании своей книги «День всего на свете», в которой собраны юмористические стихи мэтра на каждый день.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Телеведущий, актер, сценарист, телепродюсер и автор книг Леонид Якубович побывал в студии «Комсомольской правды» на книжном фестивале «Красная площадь». Звезда экрана рассказал о новом издании своей книги «День всего на свете», в которой собраны юмористические стихи мэтра на каждый день. Якубович придумал новые праздники на любые даты, и 21 января, например, предлагает отмечать День объятий, а 4 февраля – День резиновых галош. Издательство «Комсомольская правда» выпустило календарь, в котором собраны все эти авторские праздники. В связи с этим мы поговорили с Леонидом Аркадьевичем о вдохновении, его любимых полетах и живой энергетике зрителей в студии «Поля чудес».

«По утрам я позитив не нахожу»

- Леонид Аркадьевич, вышло новое издание вашей книги «День всего на свете». Праздников там стало намного больше. А как вам удается придумывать новые поводы, не повторяясь?

- Это совершенно не ко мне. Это сверху.

- То есть вы сидите и ловите вдохновение?

- Нет, оно само. Рождается сначала одна строчка, потом вторая, потом начинает литься, как водопад.

- И берутся именно вот эти забавные, дурацкие местами праздники.

- Абсолютно из ничего. Я не могу вам ответить на вопрос, каким образом это написано, не помню ни одного слова.

- Какие у вас впечатления от работы на фестивале? Если сравнивать зрительскую аудиторию, которая сидит в студии, и читать стихи со сцены, когда ты можешь посмотреть в глаза своему зрителю?

- Я тут вообще первый раз, еще ни разу не был на Книжном фестивале на Красной площади. Что же касается вашего вопроса, то это работа. Живое общение, конечно, лучше. Как и в студии живое общение. У нас же в студии приходят по пригласительным билетам, так что такие же живые люди, как и везде, любое интервью, любая встреча, примерно одинаково все. Но, тем не менее, мне приятно, что «Комсомолка» взялась из моей книжки делать календарь. И теперь это будет такой календарь, как мне сказали, и мне это приятно. Пускай люди просыпаются утром, читают, улыбаются и с хорошем настроением идут на работу.

- А что дарит позитив вам по утрам, где вы его находите?

- По утрам я позитив не нахожу. Я же сова, я работаю по ночам. Кстати, я вижу, у вас книжечка «Лавр» лежит…

- Да, Евгений Водолазкин.

- Вот, у меня три дня подряд спектакли, в которых я играю по этому произведению (речь идет о постановке в Театре на Малой Ордынке режиссера Эдуарда Боякова, где Якубович играет старца Никандра – Авт.).

В постановке в Театре на Малой Ордынке режиссера Эдуарда Боякова Якубович играет старца Никандра

В постановке в Театре на Малой Ордынке режиссера Эдуарда Боякова Якубович играет старца Никандра

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

- В связи с этим не можем не спросить. Откуда вы берете время и силы? У вас и съемки, и проекты, и книга, и спектакли…

- И плюс полеты, и плюс теннис, и все остальное. Так это и есть жизнь. Лег – всё, умер.

- На что катастрофически не хватает времени?

- Ни на что. Но мне нравится этот ритм, я себя хорошо чувствую именно тогда, когда есть работа. Я плохой без работы.

- А если бы вы могли с помощью какой-то магии еще несколько часов, чему бы вы их посвятили, добавили?

- Я бы летал. Без этого жить нельзя. Мне по ночам это снится. Когда я не могу летать в истинном смысле этого слова, я работаю на тренажере «Боинг 737», я там инструктор.

- То есть, если вас посадить за штурвал большого пассажирского лайнера, то…

- То я не знаю, что произойдет. Я не знаю, как сработает психофизика. Потому что одно дело на тренажере – ну, хорошо, может не получиться. А когда у тебя за спиной 300 человек, не знаю, как я себя поведу. Это неизвестно. Поэтому без истинного полета летчик – не летчик. Хотя они все проходят тренажеры, и даже шеф-пилоты очень крупных фирм, по-моему, раз в полгода или раз в год садятся на тренажер. Дело в том, что бывают разные сложные случаи полета, связанные с погодой, с отказами и т.д., с которыми ты можешь никогда не встретиться в жизни, но быть готовым к этому надо. И эта мышечная память и психофизика отрабатываются на тренажере.

- А самая опасная ситуация в воздухе, в которую попадали в реальном небе?

- Никогда у меня не было ничего подобного. Все всегда было штатно. Даже если какой-нибудь отказ, то ты штатно должен из него вылезать.

«Мы были троечниками, но нас любили учителя»

- Для большинства людей вы – легендарный ведущий «Поля чудес». А стихи – это хобби или это та потребность, которая всю жизнь была?

- Вообще все началось довольно странно, как это и бывает. Я писал себе и писал, а потом у меня был очень хороший знакомый, который сказал, что если ты не отнесешь это в издательство, мы поссоримся. Так родилась первая книга. Там рассказы, воспоминания о поездках в горячие точки и всякое разное, и еще кое-какие стихи. Потом была вторая книга, куда вошли пьесы, повести и стихи. Потом была третья книжка, которая была в первой части того, что сегодня будет представлено. И тоже мне в издательстве сказали, что это надо издавать. Издали. Тираж был 2 тысячи, потом его увеличили. И сейчас вот пятая книжка. Плюс еще была книжка чисто профессиональная, связанная с рекламой, со спонсорской рекламой, по ней даже где-то читают лекции. Но как это все рождается, я ответить не могу.

- Если к вам подойдет студент, который пришел проходить практику на телевидении, и скажет: «Леонид Аркадьевич, я по вашей профессиональной деятельности пишу курсовую, дипломную работу серьезную», что вы ему скажете?

- Я вряд ли смогу ему помочь, потому что я совершенно не преподаватель. Умение передать знания другому и еще увлечь этим – это совершенно отдельная история, я этим не владею. Мне несколько раз предлагали и курс взять, и отдельно там чего-то. Я не смогу. Встретиться, ответить на вопросы, рассказать что-то интересное из того, что было в студии, я могу, но так постоянно вести человека в профессию не смогу.

- А вы бы советовали стать журналистом? Знаете, как в актерских семьях такая притча во языцех, когда говорят: нет, не надо становиться актером?

- Надо очень точно направлять человека на приемных экзаменах. Надо абсолютно точно объяснять человеку, что не дай ему бог попасть, как кур в ощип, это будет трагедия на всю жизнь, особенно если это касается актерства. Это ужасно. Нельзя быть плохим актером, нельзя быть плохим врачом, нельзя быть плохим педагогом, нельзя быть плохим летчиком. В отдельных случаях это может быть личная трагедия или катастрофа. И это должны понимать люди, которые владеют этим даром – определять, способен человек или ему надо сразу говорить «не ходи сюда». Никто не знает.

- Вам в вашей жизни повезло с такими людьми, учителями, наставниками?

- Да. Меня, как вешки по болоту, судьба вела от одного хорошего человека до другого. И это подряд просто, невероятно, до чего я видел столько замечательных людей.

- А учеником вы каким были, строптивым?

- Дело не в этом. К нам по-другому относились. Мы были троечниками, но нас очень любили учителя. Я потом через очень много лет встретил учительницу, и она мне это сказала, что мы вас любили, потому что, несмотря на шебутню, естественно, в вас что-то было, вы глотали знания. Но другое дело, что нас ведь не столько учили, сколько воспитывали, чего сейчас нет совсем. И это не просто так. И каждую субботу, воскресенье весь класс в обязательном порядке шел либо в театр, либо в музей, с 1 класса. И мы воспитаны на старых по-настоящему театральных постановках – МХАТ, Малый, Театр Сатиры, на очень хороших книжках и на замечательных фильмах. Это воспитание. Дурака можно научить чему угодно, но профессионала из него не выйдет.

Леонид Якубович впервые представляет свою книгу на фестивале "Красная площадь".

Леонид Якубович впервые представляет свою книгу на фестивале "Красная площадь".

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

«С культурой беда»

- Сейчас существует расхожая фраза – прививка культурой. Чаще всего она применяется к подросткам. Например, их ведут в музей, и они там скучают, от телефона не поднимают глаза. Вроде как и прививка культурой, но смысл от ее работы?

- Вопрос не «что делать», а «как делать». Мы ходили в музеи и в театры, но театр не кончался собственно постановкой, нас потом вели за кулисы, нам все показывали. Мы совершенно обалдевали, когда в цирке вдруг нас повели за кулисы. И объясняли, как это, что это. Мы ведь все пришли в профессию за кем-то. Вот глянулся человек как-то, и пошли мы за ним по тропочке, слава богу, по эту сторону закона, а не по другую, хотя и там, и там личности. Если это личность, то пойдут.

И это очень важно, чтобы человек на первых этапах своего пути встретил кого-то, за которым ему захотелось пойти. Как известно, научить нельзя, можно только научиться. И это разные понятия. А научиться можно только от того, к кому ты благорасположен, к кому ты чувствуешь определенную симпатию, вне зависимости, взрослый человек, не взрослый, старушка, преподавательница или какая-то молодая девочка, это не имеет значения.

- А где ж их взять? Как разглядеть и узнать, а тот ли это ведущий?

- Вопрос гораздо шире, чем вы думаете. В основе благополучия государства лежит не экономика. Это чушь собачья. В основе благополучия государства лежит культура. В политике тоже должны быть, между прочим, культурные люди – и начитанные, и и понимающие, о чем идет разговор, понимающие собеседника, умеющие входить в разговор, выходить из разговора и умеющие вообще говорить на русском языке, то есть на своем родном. Язык пропадает. Не обращали внимания?

- Да, периодически мне тоже так кажется.

- Посмотрите, как интересно теперь строится фраза в английской категории, когда глагол в конце предложения. Я не понимаю, в школе разве не учат, что такое главное слово в предложении? В качестве примера могу сказать. «Я сегодня на Красную площадь пришел». В каком смысле? Слава богу, пришел, то есть у меня еще есть ноги, то есть у меня есть силы ходить. Не «я пришел на Красную площадь», что главнее, а «я на Красную площадь пришел». И что? Ну, пришел. Все поаплодировали, и врач сказал: слава богу, можете теперь ходить. А «я пришел на Красную площадь», и это, значит, событие, я попал на Красную площадь, и это главное слово в предложении – площадь. А определение, какая площадь - Красная. Так нас учили в школе.

Посмотрите, что делается. Переводчики, которые сегодня транслируют свои, мягко говоря, знания, переводя на русский язык иностранные фильмы. Они подстрочник дают. У них нет ни времени, ни желания перевести это так, как говорят на русском языке, как говорят русские люди. Если послушать, у меня полное ощущение, что приехало огромное количество, миллионы иностранцев, которые выучили русский язык, но они не русские.

- Леонид Аркадьевич, получается, можно сделать вывод из того, что только что вы сказали, что с культурой у нас в стране беда? А что нам делать-то?

- Хвататься за голову. Во-первых, поставить этот вопрос. Еще раз. Культура – это государственное дело. Культура – это и есть идеология. А без идеологии не может существовать государство. Потому что, если нет идеологии, во главе стоит прибыль, деньги, все что угодно. Тогда уходит и понятие «страна, Родина», все уходит. Здесь вопрос – только прибыль, где взять деньги, где заработать. И уже неважно, где ты живешь, чем ты занимаешься и как это будет. Культура – это идеология, это воспитание граждан той страны, в которой они живут или собираются жить.

- То есть можно начать со своей семьи…

- Всё вместе. Семья тоже не удержит, перешибет улица, и это точно. Поэтому всё вместе, с самого младенчества. Понимаете, хоть убейся, ребенок, только родившийся, все равно ручками тянется к чему-то красивому – красному, блестящему. Так и надо строить жизнь. Кругом должно быть сначала красиво, то есть что-то привлекательно. Ну, так жизнь устроена. Это касается всех, вообще всего животного мира – вот что-то интересное, что-то привлекательное. И нельзя это отбирать. Иначе человек начнет привыкать к чему-то другому – к уродливому, к жестокому и т.д.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

«Божье провидение – это гений»

- Исходя из этого мира, в котором правильно растить, выращивать человека, вы могли бы сейчас назвать, какая книга из вашего детства сильнее всего повлияла на ваши чувства - чувство красоты, чувство прекрасного, чувство юмора?

- Если перелопатить все книги, на которых мы учились… А, кроме всего прочего, внеклассное чтение – это, наверное, наименований, может, 50, может, 80, которые надо было прочесть за лето. Это какие книжки были? Мы на чем воспитаны? На Чуковском, на сказках, русских народных сказках. И замечательно нам в школе рассказывали, что за сказка, почему так, почему сяк. Пушкин – почему так, почему сяк, разбирали. Великий Лотман. Вот что надо показывать в школе. Не что-нибудь, а просто заставлять слушать лекции Лотмана, если это касается Пушкина. Кстати, у нас была учительница замечательная, Римма Николаевна. Мы зимой с ней вместе, весь класс, по ночам кололи лед на подмосковных станциях, зарабатывали денежки. На эти деньги весь класс поехал в Ясную Поляну, где мы начали проходить Толстого. Чтобы вы просто понимали, что такое воспитание. Наверное, по тем временам можно было достать деньги и отвезти класс. Нет, надо было зарабатывать на то, чтобы заплатить за поездку. И там три дня мы жили в каком-то лагере.

- А литературного героя какого-то можно назвать, который вас действительно увлек, повел за собой, тоже из юности?

- «Мартин Иден». Это была первая книжка, после которой я не спал и ничего читать не мог, наверное, недели три. Я просто совершенно осатанел, он на меня произвел какое-то невероятное впечатление. Это на всю жизнь я запомнил. «Войну и мир» я прочитал первый раз в 7-м классе. И потом еще ее прочитал, по-моему, раз пять ровно через определенные промежутки времени, совершенно удивляясь тому, что вроде как это новая книга. «Мастер и Маргарита» лежит у меня рядом на полке, и я могу цитировать ее бесконечно. Тоже ошарашивающее впечатление книжка произвела.

- А кого мы можем называть гениями? Пушкина, Булгакова?

- Послушайте, что такое Бог или кто такой Бог? Вы можете ответить на этот вопрос?

- Безусловно, нет.

- Всё, больше ничего. Божье провидение – это гений. И объяснить это невозможно. И слова ты никогда не найдешь. Другое дело, что гений, наверное, заслуживает того, чтобы к нему так и относились, как к гению. Почитайте из истории, сколько гениальных людей погубило общество. По разным причинам. От зависти, от непонимания, от желания сравняться и от невозможности уравняться с этим. Сколько человек, сколько миллионов людей? Ну, миллионов вряд ли, но сколько тысяч? А сколько их безвестно пропало? Это то же самое, как, я помню, в школе переучивали левшей, чтобы они обязательно писали правой рукой.

- Леонид Аркадьевич, вы озвучивали и мультфильмы. Какому книжному герою вы бы подарили свой голос?

- А уже было. Врунгель, они с меня его рисовали, и я даже, по-моему, чего-то там озвучивал. И еще я мультик озвучивал. Довольно любопытная профессия, очень интересно. Надо попасть в артикуляцию. Мало того, что надо очень точно интонировать фразу, но надо попадать в артикуляцию. Некоторые люди попадают сразу, а некоторые мучаются. Но интересно.

- Я правильно понимаю, что настольная книга – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова?

- Да. Просто надо ее открыть и читать, мне кажется, с любой страницы. А могу и не читать, я и так все знаю. Это Чехов, обожаю совершенно, очень люблю Антона Павловича. Да что вы, Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки». Помню, как я хохотал, когда первый раз прочитал. Это было в школе. Ну, замечательно. Марк Твен. Ну, и так далее. Это можно перечислять бесконечно всю школьную программу.

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