Умер Дэвид Хокни, один из самых знаменитых и дорогих художников современности

Дэвид Хокни был одним из самых известных художников Британии. Фото: REUTERS.

Дэвид Хокни был одним из самых известных художников Британии. При этом самые знаменитые его работы связаны с Америкой, в первую очередь с Калифорнией, где он долгое время жил. Его слава началась в 60-е годы - он стал одной из ведущих фигур поп-арта. Сейчас в некрологах его называют «Матиссом поп-арта», находя немало параллелей между ним и великим французом, в том числе пристрастие к глубоким, насыщенным краскам.

Хокни родился в 1937 году в простой семье, в индустриальном английском городе Брэдфорде, где красок (в отличие от тумана, дыма и копоти) как раз было не очень много. Юношей учился в Королевском колледже искусств, но классическая, академическая живопись его мало привлекала, и в конце концов он просто отказался рисовать традиционный этюд для выпускного экзамена: то, что он предъявил, демонстративно не соответствовало требованиям. Кроме того, он отказался писать необходимое для получения диплома теоретическое эссе, заявив, что художника надо судить исключительно по его творчеству. (Диплом в итоге со скрипом, но выдали).

Хокни создал огромное количество портретов и автопортретов/ Фото: REUTERS.

Потом он уехал в Америку, где создал картины «Маленький всплеск», «Всплеск» и «Всплеск побольше». На них изображались бассейны перед калифорнийскими особняками; над водой было много брызг, но ныряльщика видно не было, он ушел под воду и еще не всплыл. Хокни интересовал контраст между спокойной обстановкой и всплеском, между домом, который стоял и будет стоять на этом месте десятилетиями - и моментом, который длился чуть больше секунды. «Всплеск побольше» (или «Большой всплеск») дал потом название триллеру Луки Гуаданьино с Тильдой Суинтон и Рэйфом Файнзом; сейчас картина находится в лондонской галерее Tate. А просто «Всплеск» был продан в 2006 году за 2,6 млн фунтов стерлингов. А потом снова, в 2020-м - уже за 23,1 млн. фунтов.

Самой дорогой работой Хокни стал «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». В ноябре 2018 года его продали на аукционе Christie’s за 90,3 млн долларов. Фото: wikimedia.org.

Впрочем, если говорить о деньгах, самой дорогой работой Хокни стал «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». В ноябре 2018 года его продали на аукционе Christie’s за 90,3 млн долларов. Дороже только «Флаг» Джаспера Джонса ($110 млн, - но он был продан не на аукционе, а в частном порядке) и «Кролик» Джеффа Кунса (он побил рекорд Хокни, уйдя на Christie’s в 2019-м за $91,1 млн, - но это не живопись, а три скульптуры из стали).

Хокни создал огромное количество портретов и автопортретов (только последних было порядка 300), а также пейзажей. Самый известный из них - «Большой Гранд-каньон» 1998 года. Его размер - 207 на 744,2 см, он составлен из 60 холстов сравнительно небольшого размера, на нем изображен Гранд-каньон с разных точек зрения в разное время дня (поэтому и освещение в разных частях этой громадной картины разное). Один критик писал, что «каньон Хокни вызывает нервозность, он, кажется, побуждает ходить взад и вперед перед картиной, а не стоять в созерцании», и что цвета на нем «почти мучительно - и почти комично - интенсивны». Хокни думал и работал над полотном более 15 лет, в 1999-м Национальная галерея Австралии в Канберре приобрела его за $4,6 млн.

Хокни всю жизнь много экспериментировал с красками и с технологиями. Фото: REUTERS.

Хокни всю жизнь много экспериментировал с красками и с технологиями. Настоящим открытием для него стали смартфоны и планшеты, позволившие заниматься «цифровой живописью». Некоторые его поступки были неожиданными: так, он отказался писать портрет королевы Елизаветы II (хотя потом сделал с помощью айпада эскиз витража в Вестминстерском аббатстве, посвященного периоду ее правления и представленного публике в 2018 году. На «Окне королевы» изображен сельский пейзаж с цветущим боярышником). Также он отказался от рыцарского звания, которое Елизавета хотела ему присвоить еще в 1990-м. А еще он был заядлым курильщиком и страстно добивался, чтобы в Британии отменили запрет на курение в пабах и ресторанах, заявляя «Смерть ждет вас всех, вне зависимости от того, курите вы или нет».

Еще в 70-е Хокни начал терять слух, и потерял его окончательно, когда ему было немного за 40. Но краски становились только ярче, и завораживали посетителей его многочисленных выставок в крупнейших музеях мира. Одна из них, состоявшаяся в Париже в прошлом году, прошла под слоганом «Запомни, нельзя отменить весну».