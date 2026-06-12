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Звезды12 июня 2026 13:26

Умер Дэвид Хокни, один из самых знаменитых и дорогих художников современности

Его «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» в 2018 году поставил рекорд на аукционе Christie’s, где был продан за 90,3 млн долларов
Николай ГЕРАСИМОВ
Дэвид Хокни был одним из самых известных художников Британии.

Дэвид Хокни был одним из самых известных художников Британии.

Фото: REUTERS.

Дэвид Хокни был одним из самых известных художников Британии. При этом самые знаменитые его работы связаны с Америкой, в первую очередь с Калифорнией, где он долгое время жил. Его слава началась в 60-е годы - он стал одной из ведущих фигур поп-арта. Сейчас в некрологах его называют «Матиссом поп-арта», находя немало параллелей между ним и великим французом, в том числе пристрастие к глубоким, насыщенным краскам.

Хокни родился в 1937 году в простой семье, в индустриальном английском городе Брэдфорде, где красок (в отличие от тумана, дыма и копоти) как раз было не очень много. Юношей учился в Королевском колледже искусств, но классическая, академическая живопись его мало привлекала, и в конце концов он просто отказался рисовать традиционный этюд для выпускного экзамена: то, что он предъявил, демонстративно не соответствовало требованиям. Кроме того, он отказался писать необходимое для получения диплома теоретическое эссе, заявив, что художника надо судить исключительно по его творчеству. (Диплом в итоге со скрипом, но выдали).

Хокни создал огромное количество портретов и автопортретов/

Хокни создал огромное количество портретов и автопортретов/

Фото: REUTERS.

Потом он уехал в Америку, где создал картины «Маленький всплеск», «Всплеск» и «Всплеск побольше». На них изображались бассейны перед калифорнийскими особняками; над водой было много брызг, но ныряльщика видно не было, он ушел под воду и еще не всплыл. Хокни интересовал контраст между спокойной обстановкой и всплеском, между домом, который стоял и будет стоять на этом месте десятилетиями - и моментом, который длился чуть больше секунды. «Всплеск побольше» (или «Большой всплеск») дал потом название триллеру Луки Гуаданьино с Тильдой Суинтон и Рэйфом Файнзом; сейчас картина находится в лондонской галерее Tate. А просто «Всплеск» был продан в 2006 году за 2,6 млн фунтов стерлингов. А потом снова, в 2020-м - уже за 23,1 млн. фунтов.

Самой дорогой работой Хокни стал «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». В ноябре 2018 года его продали на аукционе Christie’s за 90,3 млн долларов.

Самой дорогой работой Хокни стал «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». В ноябре 2018 года его продали на аукционе Christie’s за 90,3 млн долларов.

Фото: wikimedia.org.

Впрочем, если говорить о деньгах, самой дорогой работой Хокни стал «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)». В ноябре 2018 года его продали на аукционе Christie’s за 90,3 млн долларов. Дороже только «Флаг» Джаспера Джонса ($110 млн, - но он был продан не на аукционе, а в частном порядке) и «Кролик» Джеффа Кунса (он побил рекорд Хокни, уйдя на Christie’s в 2019-м за $91,1 млн, - но это не живопись, а три скульптуры из стали).

Хокни создал огромное количество портретов и автопортретов (только последних было порядка 300), а также пейзажей. Самый известный из них - «Большой Гранд-каньон» 1998 года. Его размер - 207 на 744,2 см, он составлен из 60 холстов сравнительно небольшого размера, на нем изображен Гранд-каньон с разных точек зрения в разное время дня (поэтому и освещение в разных частях этой громадной картины разное). Один критик писал, что «каньон Хокни вызывает нервозность, он, кажется, побуждает ходить взад и вперед перед картиной, а не стоять в созерцании», и что цвета на нем «почти мучительно - и почти комично - интенсивны». Хокни думал и работал над полотном более 15 лет, в 1999-м Национальная галерея Австралии в Канберре приобрела его за $4,6 млн.

Хокни всю жизнь много экспериментировал с красками и с технологиями.

Хокни всю жизнь много экспериментировал с красками и с технологиями.

Фото: REUTERS.

Хокни всю жизнь много экспериментировал с красками и с технологиями. Настоящим открытием для него стали смартфоны и планшеты, позволившие заниматься «цифровой живописью». Некоторые его поступки были неожиданными: так, он отказался писать портрет королевы Елизаветы II (хотя потом сделал с помощью айпада эскиз витража в Вестминстерском аббатстве, посвященного периоду ее правления и представленного публике в 2018 году. На «Окне королевы» изображен сельский пейзаж с цветущим боярышником). Также он отказался от рыцарского звания, которое Елизавета хотела ему присвоить еще в 1990-м. А еще он был заядлым курильщиком и страстно добивался, чтобы в Британии отменили запрет на курение в пабах и ресторанах, заявляя «Смерть ждет вас всех, вне зависимости от того, курите вы или нет».

Еще в 70-е Хокни начал терять слух, и потерял его окончательно, когда ему было немного за 40. Но краски становились только ярче, и завораживали посетителей его многочисленных выставок в крупнейших музеях мира. Одна из них, состоявшаяся в Париже в прошлом году, прошла под слоганом «Запомни, нельзя отменить весну».