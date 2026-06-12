Что значат слова Владимира Путина «Всевышний Господь» в Кремле

Владимир Путин, когда вручал в Кремле госнаграды лучшим россиянам, сказал: «Всевышний Господь всегда с нашей страной». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко.

- Здравствуй.

- Я к вам обращаюсь, как к академику РАН и, может быть, в какой-то степени я вас воспринимаю и как богослова. А вот просто сегодня такая необычная формулировка прозвучала из уст нашего президента. И сейчас я вам ее прямо и озвучу. Владимир Владимирович Путин, когда вручал в Кремле госнаграды лучшим россиянам, сказал следующее: «Всевышний Господь всегда с нашей страной». Значит ли это, что глава государства имел в виду все основные конфессии Российской Федерации?

- Ну, а ты разве не знал, что у тебя, как и у всех россиян, богодарованная привилегия - жить в боголюбивой и богохранимой стране, которая называется Россия? Для тебя это новость?

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Нет, ну, почему, знал. Я просто имел в виду, у нас же многоконфессиональная страна и Бог един…

- Вот кто-кто, а президент это точно знает.

Потому что у нас четыре конституционных конфессии – это православие, ислам, буддизм, иудаизм, они обозначены (предусмотрены) в нашей Конституции, Основном законе страны.

Безусловно, произнося слова «Всевышний Господь», президент имел в виду как раз вот то, что касается всех конфессий.

- Это значит - Бог един.

- Конечно, служащие и иерархи наших четырех конфессий этого впрямую обычно не говорят. Но в верующей, интеллигентствующей прослойке общества всегда бытовало понятие, что Бог один…- Говорят еще - «един».

- …Только с ним разговаривают как бы с разных направлений.

- У нас - Бог, у мусульман - Аллах… То есть, я правильно подметил?

- Наверное, ты правильно подметил, но контекст этого понятия должен быть полный.

- Понял. Спасибо вам огромное…

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