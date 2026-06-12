Андрей Пинчук - первый министр госбезопасности ДНР. командир добровольческого отряда «БАРС-13». Фото: Авторство: Mark Nakoykher/wikimedia.org

Очередное громкое покушение в Москве. В подмосковном Щапово (Троицкий округ Новой Москвы) пытались убить Андрея Пинчука. Первого министра госбезопасности ДНР. Командира добровольческого отряда «БАРС-13». Героя ДНР, полковника, доктора политических наук.

Покушение на Андрея Пинчука в Новой Москве

Покушение на Андрея Пинчука: что известно

Около половины пятого вечера к его загородному дому подъезжает курьер маркетплейса. Привозит посылку. Оставляет у бронированной двери. Уезжает. И ровно в этот момент срабатывает безоболочное взрывное устройство направленного действия, начинённое поражающими элементами. Заряд бил по входу — целенаправленно, в человека.

Полковника спасли бронедверь и привычка двигаться быстро.

«Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально две-три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошёл мимо меня», — рассказывает сам Пинчук.

Он, кстати, писал то, о чем и я, и другие неравнодушные патриоты языки стерли: «Единственный настоящий способ борьбы с терактами — это уничтожение организаторов».

Не задержание стрелочников. Не посадки 17-летних идиотов, которым в директе пообещали 50 тысяч на карту — их много. А уничтожение тех, кто все это разрабатывает и санкционирует в Киеве. А то и в Лондоне.

Кто такой Андрей Пинчук

— полковник запаса, доктор политических наук, один из создателей спецслужб ДНР;

— первый глава МГБ ДНР (17 июля 2014 — 1 марта 2015);

— сооснователь и исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса»;

— командир разведывательно-штурмового отряда «БАРС-13» — Бахмут, Часов Яр, Торецк;

— Герой ДНР, кавалер двух орденов Мужества и ордена Почёта;

— автор книг об обороне Донбасса.