Герой спецоперации «Z» Евгений Мошкин увел колонну от повторных атак

Лейтенант Евгений Мошкин и сержант Владислав Горелочкин Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

СПАС ДВУХ РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Сержант Владислав Горелочкин

«Сержант Владислав Горелочкин в должности командира отделения зарекомендовав себя отважным военнослужащим, способным сохранять хладнокровие в самых сложных условиях.

Сержант Горелочкин в составе группы выполнял боевую задачу по эвакуации поврежденной техники. Во время выполнения боевой задачи при движении в пункт временной дислокации впереди двигающийся автомобиль был атакован ударным БПЛА противника. Владислав не теряя самообладания, бросился к горящему автомобилю, несмотря на угрозу очередной атаки FPV-дроном спас двух раненых военнослужащих и эвакуировал их в безопасное место.

Благодаря решительности и мужеству Сержант Владислав Горелочкин удалось не допустить потерь среди личного состава эвакуационной группы».

УВЕЛ КОЛОННУ ОТ ПОВТОРНЫХ АТАК

Лейтенант Евгений Мошкин

«Лейтенант Евгений Мошкин в должности заместителя командира гаубичного артиллерийского дивизиона выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Действуя в составе колонны, Мошкин выполнял боевую задачу по смене огневых позиций батареи. В ходе выполнения задачи Евгений заметил, как впереди двигающийся автомобиль был атакован ударным дроном противника в результате чего произошла частичная детонация перевозимого боекомплекта и возгорание автомобиля. Лейтенант Мошкин незамедлительно организовал оборону для отражения повторных атак FPV-дронов противника и первым бросился к горящему автомобилю. Несмотря на угрозу повторной детонации боекомплекта, он извлек двух раненых военнослужащих и оказал им первую медицинскую помощь. После чего увел колонну на безопасное удаление от горящего автомобиля.

Благодаря смелости и мужеству лейтенанта Евгения Мошкина удалось сохранить жизни боевых товари