Для повышения эффективности и безопасности разминирования применяются современные технические средства Фото: скриншот видео.

Специалисты 92-го сапёрного полка, входящие в состав группировки войск «Север», в рамках специальной военной операции успешно обезвредили тысячи взрывоопасных предметов, оставленных вооружёнными формированиями киевского режима. Операции по разминированию продолжаются на сельскохозяйственных землях и приграничных территориях в Сумском направлении.

«Для повышения эффективности и безопасности разминирования применяются современные технические средства, в том числе досмотровое устройство «Сфера». Этот сферический аппарат с четырьмя камерами, микрофоном и передатчиком позволяет дистанционно обследовать труднодоступные и опасные зоны», - комментируют кадры в Минобороны России.

Военный инженер «Бук»: Мина замечает сапера быстрее, чем сапер мину

Местные жители часто обнаруживают у своих домов бомбы замаскированные украинскими боевиками под различные предметы быта бомба. Почему к ним нельзя даже подходить рассказывает старший сапер инженерного подразделения с позывным «Бук»: «Прогресс не стоит на месте, взрывные устройства становятся все изобретательнее. Враг не дремлет, придумывает всякие фишки, ставит на мины магнитные, сейсмические датчики и датчики гироскопа. Мина замечает сапера быстрее, чем сапер мину».

Военные инженер обратил внимание, что противник минирует даже магазины для автомата. Ставит ловушки, с гранатами и танковыми минами.

«Работает все это на «отжим», как только сапер поднимает подозрительный предмет, а не сдергивает его «кошкой», «поднимается» граната или танковая мина», - предупреждает «Бук».

Основная задача инженерного подразделения — обеспечить безопасность местного населения, позволить жителям вернуться к нормальной жизни и ведению сельского хозяйства.

В ходе работ саперные расчеты обнаруживают разнообразные опасные находки, включая сбросы с БПЛА, артиллерийские снаряды и взрывные устройства, установленные противником. В зависимости от степени угрозы, взрывоопасные предметы либо уничтожаются на месте, либо транспортируются на специализированный полигон.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За прошедший месяц подразделения Росгвардии только в Луганской Народной Республике изъяли на освобожденных территориях свыше 30 тысяч единиц стрелкового оружия и боеприпасов. В ходе антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий было обезврежено более 80 беспилотников ВСУ. Кроме того, обнаружены и ликвидированы тайники со значительным количеством артиллерийских снарядов, гранат, взрывчатых веществ и других опасных предметов.