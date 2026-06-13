Немецкий прорыв в России: что происходит с продажами европейских авто

Эксперт Целиков: продажи новых европейских авто в РФ в 2026 году выросли вдвое. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Автомобильный эксперт Сергей Целиков подвел итоги продаж новых легковых машин европейских марок на российском рынке за январь–май 2026 года. Как сообщил специалист, за указанный период было реализовано 26,7 тысячи единиц такой техники. Это более чем вдвое превышает прошлогодний результат за те же пять месяцев, когда покупатели приобрели 13,1 тысячи автомобилей.

Доля европейских брендов в общем объеме продаж новых легковушек в России составила, по подсчетам Целикова, чуть больше пяти процентов. Наибольшим спросом пользовалась баварская марка BMW: было продано 6451 авто, что на 51 процент выше показателя годичной давности.

На второй позиции расположился Volkswagen. За пять месяцев текущего года на учет поставлено 5659 машин этого немецкого бренда, что в 3,5 раза больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году. Третью строчку заняла Audi: ее автомобили, попадающие в Россию по альтернативным каналам поставок, выбрали 4569 россиян — результат вырос в 5,5 раза по сравнению с январем–маем предыдущего года.

Четвертое и пятое места в рейтинге наиболее востребованных европейских марок по итогам пяти месяцев заняли Mercedes-Benz (4130 проданных машин, прирост 57%) и чешская Skoda (2932 штуки, плюс 143%).

Помимо названных брендов, в первую десятку также вошли: Land Rover (1204 автомобиля, рост 29%), Porsche (807, прибавили 8,5%), Volvo (341, увеличились вдвое — на 103%), Mini (108, плюс 61%) и Rolls-Royce (96 штук, рост 12%).

Кроме того, с января по май текущего года российские автолюбители поставили на учет 90 новых Lamborghini (на 73% больше, чем год назад), 82 Bentley (также плюс 73%), 52 Citroen (минус 32%), 26 MG (снижение на 83%), 22 Renault (рост в 11 раз, или на 1000%), 16 Peugeot (минус 47%), 10 Lotus (снижение на 47%) и 8 Aston Martin (прибавили 33 единицы к нулю прошлого года). Единичными продажами отметились такие марки, как Fiat, Opel, Alfa Romeo, Jaguar, Maserati, Cupra, McLaren и Smart.