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Политика13 июня 2026 9:30

ФАБ-3000 уничтожил подразделения ВСУ в ДНРвидео

Минобороны России опубликовало кадры поражения скоплений украинских боевиков с применением высокоточных авиабомб.
Александр БОЙКО
Замаскированные позиции украинских боевиков обнаруживают операторы беспилотников. Они корректируют удары армейской авиации

Замаскированные позиции украинских боевиков обнаруживают операторы беспилотников. Они корректируют удары армейской авиации

Киевский режим продолжает терять целые подразделения ВСУ под ударами управляемых авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования (УМПК).

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе города Белицкое и поселка Щурово беспилотники выявили пункты скопления украинских боевиков. По целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с УМПК», - прокомментировали кадры ударов в Минобороны России.

МО РФ опубликовало видео поражения ВСУ с применением высокоточных авиабомб

В военном ведомстве отметили, что операторы беспилотников в режиме реального времени подтвердили успешное поражение противника: в районе города Близкое пункта дислокации подразделения 4-ой отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины и скопление противника 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ у Щурово.

Замаскированные позиции украинских боевиков обнаруживают операторы беспилотников. Они корректируют удары армейской авиации.

При этом, украинские подразделения ПВО не в состоянии сбивать авиабомбы, а также российские самолеты, которые разгоняют и сбрасывают крылатые боеприпасы вне зоны поражения ракетами «воздух- воздух».