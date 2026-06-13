Замаскированные позиции украинских боевиков обнаруживают операторы беспилотников. Они корректируют удары армейской авиации

Киевский режим продолжает терять целые подразделения ВСУ под ударами управляемых авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования (УМПК).

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе города Белицкое и поселка Щурово беспилотники выявили пункты скопления украинских боевиков. По целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с УМПК», - прокомментировали кадры ударов в Минобороны России.

МО РФ опубликовало видео поражения ВСУ с применением высокоточных авиабомб

В военном ведомстве отметили, что операторы беспилотников в режиме реального времени подтвердили успешное поражение противника: в районе города Близкое пункта дислокации подразделения 4-ой отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины и скопление противника 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ у Щурово.

Замаскированные позиции украинских боевиков обнаруживают операторы беспилотников. Они корректируют удары армейской авиации.

При этом, украинские подразделения ПВО не в состоянии сбивать авиабомбы, а также российские самолеты, которые разгоняют и сбрасывают крылатые боеприпасы вне зоны поражения ракетами «воздух- воздух».