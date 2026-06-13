Подготовка операторов беспилотных систем

По словам официального представителя российского Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки вооруженные формирования киевского режима понесли значительные потери. Общее число выбитых из строя украинских боевиков достигло 1440 человек, включая иностранных наемников.

Так, подразделения группировки войск «Север» ликвидировала более 235 украинских солдат, группировки войск «Запад» - 220, «Южной» группировки - 115, «Центр» - 315, «Восток» - 510, «Днепр» - 45.

МО РФ показало видео подготовки операторов БПЛА

За эти часы украинские формирования, которые возглавляет главком ВСУ Сырский, лишились немецкого танка «Leopard-2», 15 бронемашин, 12 артиллерийских орудий (в том числе американскую САУ «Paladin» и РСЗО «Партизан»), пяти комплексов радиоэлектронной борьбы и свыше 77 единиц автомобильной техники.

Российские штурмовые группы сейчас ведут активные действия в микрорайонах города Константиновка (ДНР), завершая зачистку Первомайского района.

«За сутки в этом городе было освобождено 172 здания, уничтожено до 40 боевиков ВСУ, три бронемашины и четыре автомобиля», - уточнил Конашенков.

Также удары по объектам ВСУ нанесены в 142 районах с использованием авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии. Силами нашей системы ПВО были сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 дронов ВСУ самолетного типа.

4776 ДРОНОВ В НЕДЕЛЮ

За минувшую неделю в ответ на украинские удары по гражданской инфраструктуре России, было проведено два масштабных и пять концентрированных ударов с использованием высокоточного оружия.

С 6-го июня, ходе боевых действий освобождены пять поселков: в Харьковской области — Шевченко и Ахримовка, а в Донецкой Народной Республике — Химик, Роскошное и Приют.

Потери украинской стороны за семь дней составили: группировка войск «Север» — 1570 военнослужащих, «Запад» — 1460, «Юг» — 1035, «Центр» — 2135, «Восток» — 2850, «Днепр» — 320.

Всего за этот период нашими воинами было ликвидировано 9370 украинских военных и иностранных наемников. Кроме того, уничтожено девять танков, 102 бронемашины, 57 артиллерийских систем и 548 единиц машин ВСУ.

Силами ПВО в зоне спецоперации были сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов HIMARS, четыре крылатых ракеты «Фламинго»,

три ракеты «Нептун» и 4776 разведывательно-ударных беспилотников ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 13 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

161 718 - дронов.

662 - ЗРК.

29 748 - танков и бронемашин.

1 736 - РСЗО.

35 335 - орудий.

63 976 - единиц спецтехники.