Операторы ударных БПЛА успешно ликвидируют военную технику

Кадры с Ореховского направления Запорожской области, где операторы ударных FPV-дронов громят вражескую технику на подступах к передовым позициям. Можно увидеть, как десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ успешно уничтожили украинскую бронемашину «Козак».

Бронеавтомобиль был подбит дроном до достижения им намеченного рубежа, что сорвало планы противника по введению на передовую резервов на этом участке фронта. Российское командование высоко оценило опыт операторов «крылатой пехоты», которые остановили контратаку ВСУ.

Десантники показали, как горят украинские «Козаки»

Параллельно, подразделения БПЛА 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» демонстрируют прицельные удары по логистике, технике и живой силе противника в том же районе.

«Операторы ударных БПЛА успешно ликвидируют военную технику, укрытия, склад боеприпасов и скопления личного состава ВСУ. Применение FPV-дронов стало эффективным благодаря системам противодействия радиоэлектронной борьбе, что позволило обойти вражеские помехи и нанести точные удары. Эта операция сорвала попытку противника на передовых позициях сменить позиции», - комментируют кадры в Минобороны России.

Дежурство расчетов БПЛА организовано также для круглосуточного обнаружения и поражения военных объектов ВСУ. Эффективное взаимодействие разведывательных войск БпС с ударными расчётами позволяет наносить значительный урон противнику в глубине его тылов.

На записи можно заметить, как разведчики из расчета БПЛА группировки «Восток» выявляет несколько замаскированных позиций противника в лесополосах.

Координаты немедленно передаются артиллерийским подразделениям. Расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» наносят серию ударов по выявленным позициям, уничтожив оборудованные укрытия и находившуюся там живую силу ВСУ. Украинские боевики теряют последние шансы для удержания этого рубежа обороны.