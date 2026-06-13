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Звезды13 июня 2026 13:54

«Да, я не люблю пролетариат!»: Владимир Стеклов сыграет профессора Преображенского

Актер Владимир Стеклов исполнит роль профессора Преображенского
Константин ГЛЫБА
Актер Актер Владимир Стеклов. Фото Театра им. Булгакова

Актер Актер Владимир Стеклов. Фото Театра им. Булгакова

Булгаков — гений, и спорить с этим нет никакого смысла, потому что произведения мистического и политически подкованного (играл в кошки-мышки со Сталиным!) до сих пор чрезвычайно востребованы и в кино, и в театре.

Отгремела лубочная псевдоголливудская премьера Михаила Локшина, который представил «Мастера и Маргариту» как антологию кровавых преступлений «жуткого совка» (чего только стоят воронки и виселицы во дворах то ли Ершалаима, то ли сталинской Москвы). Идет с бесконечными аншлагами «Бег» Юрия Бутусова в Театре Вахтангова, выпустили «Театральный роман» (с вкраплениями «Дней Турбиных», конечно) в Театре Ленсовета, смелое «Собачье сердце», где Шариков (Андрей Максимов) предстал капризным и безобидным в общем-то ребенком, выпустил Антон Федоров в МТЮзе.

Фото: МТЮЗ/Ольга АВЕРКИЕВА

Фото: МТЮЗ/Ольга АВЕРКИЕВА

Двухдневного «Мастера и Маргариту» дают в Мастерской Григория Козлова — там представляют неоконченный роман в четырех действиях, двух спектаклях, 155 персонажах и 26 исполнителях. Роскошными ягодицами в алых стрингах сверкает сквозь разрез медицинского халата доминатрикс Гелла в версии «МиМ» от СТИ Сергея Женовача, где в образе Воланда блещет Алексей Вертков.

Фото СТИ

Фото СТИ

А теперь готова и еще одна постановка opus magnum классика — на этот раз в Булгаковском доме (музей-театр в центре Москвы).

Именно там 21 июня выходит предпремьера Изнаура Орцуева, где в образе профессора Преображенского предстанет Владимир Стеклов. Народный артист РФ уже участвовал в проекте по произведению Булгакова — это была экранизация «Мастера и Маргариты» Юрия Кары 1993 года, которая так и не увидела эфира, но вышла в прокат в СНГ в 2011 году. В той картине Стеклов воплотил образ Азазелло — демона из свиты Воланда.

Теперь Владимиру Александровичу предстоит показать собственную — на фоне работ Евгения Евстигнеева, Игоря Гордина, Василия Бочкарева и других — версию авторитетного и сверходаренного хирурга, профессора Филиппа Филипповича Преображенского, что успешно провел операцию по пересадке собаке человеческого гипофиза и семенных желез.

Фото Театра им. Булгакова

Фото Театра им. Булгакова

Ассистировать Стеклову в образе доктора Борменталя будет главреж театра им. Булгакова Сергей Алдонин.

— Уникальный творческий дуэт двух мастеров превратит булгаковский сюжет в живой, пульсирующий нерв, — интригует театр. — Станьте первыми, кто увидит рождение этой постановки до того, как она станет легендой.

Фото Театра им. Булгакова

Фото Театра им. Булгакова

Кроме того, в спектакле заняты Влад Князев, Мария Матто, Андрей Курносов и другие.