«Да, я не люблю пролетариат!»: Владимир Стеклов сыграет профессора Преображенского

Актер Актер Владимир Стеклов. Фото Театра им. Булгакова

Булгаков — гений, и спорить с этим нет никакого смысла, потому что произведения мистического и политически подкованного (играл в кошки-мышки со Сталиным!) до сих пор чрезвычайно востребованы и в кино, и в театре.

Отгремела лубочная псевдоголливудская премьера Михаила Локшина, который представил «Мастера и Маргариту» как антологию кровавых преступлений «жуткого совка» (чего только стоят воронки и виселицы во дворах то ли Ершалаима, то ли сталинской Москвы). Идет с бесконечными аншлагами «Бег» Юрия Бутусова в Театре Вахтангова, выпустили «Театральный роман» (с вкраплениями «Дней Турбиных», конечно) в Театре Ленсовета, смелое «Собачье сердце», где Шариков (Андрей Максимов) предстал капризным и безобидным в общем-то ребенком, выпустил Антон Федоров в МТЮзе.

Фото: МТЮЗ/Ольга АВЕРКИЕВА

Двухдневного «Мастера и Маргариту» дают в Мастерской Григория Козлова — там представляют неоконченный роман в четырех действиях, двух спектаклях, 155 персонажах и 26 исполнителях. Роскошными ягодицами в алых стрингах сверкает сквозь разрез медицинского халата доминатрикс Гелла в версии «МиМ» от СТИ Сергея Женовача, где в образе Воланда блещет Алексей Вертков.

Фото СТИ

А теперь готова и еще одна постановка opus magnum классика — на этот раз в Булгаковском доме (музей-театр в центре Москвы).

Именно там 21 июня выходит предпремьера Изнаура Орцуева, где в образе профессора Преображенского предстанет Владимир Стеклов. Народный артист РФ уже участвовал в проекте по произведению Булгакова — это была экранизация «Мастера и Маргариты» Юрия Кары 1993 года, которая так и не увидела эфира, но вышла в прокат в СНГ в 2011 году. В той картине Стеклов воплотил образ Азазелло — демона из свиты Воланда.

Теперь Владимиру Александровичу предстоит показать собственную — на фоне работ Евгения Евстигнеева, Игоря Гордина, Василия Бочкарева и других — версию авторитетного и сверходаренного хирурга, профессора Филиппа Филипповича Преображенского, что успешно провел операцию по пересадке собаке человеческого гипофиза и семенных желез.

Фото Театра им. Булгакова

Ассистировать Стеклову в образе доктора Борменталя будет главреж театра им. Булгакова Сергей Алдонин.

— Уникальный творческий дуэт двух мастеров превратит булгаковский сюжет в живой, пульсирующий нерв, — интригует театр. — Станьте первыми, кто увидит рождение этой постановки до того, как она станет легендой.

Фото Театра им. Булгакова

Кроме того, в спектакле заняты Влад Князев, Мария Матто, Андрей Курносов и другие.