"Никание удары Украины ситуацию в зоне СВО уже не поменяют": главное из совещания Владимира Путина по развитию Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин провел совещание с ключевыми министрами по вопросам развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с ключевыми министрами по вопросам развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей – одним словом, всего того, что называется воссоединенными субъектами Российской Федерации.

По цифрам, которые приводили на совещании и сам Путин, и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, и вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова становится понятно, какая гигантская восстановительная и строительная работа ведется в этих регионах, как восстанавливается мирная жизнь населения. И это тем более удивительно, что на части территорий этих субъектов России еще в полную силу идут боевые действия.

Совещание проходило по видеосвязи. Фото: kremlin.ru.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Как подчеркнул Путин, «важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта Федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населёнными пунктами воссоединённых регионов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтёрские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни». А в результате, по словам президента, «было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых, … отремонтировано и проложено свыше восьми тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо».

Как отчитался Хуснуллин, было «восстановлено 7700 многоквартирных жилых домов, это порядка 24 миллионов квадратных метров», восстанавливаются и модернизируются сети ЖКХ, которые не ремонтировались еще с советских времен, идет замена лифтов, ведутся работы по обеспечению стабильного водоснабжения, где сети водоканалов также требуют замены. А дороги, которые были притчей во языцех в этих регионах (тяжелое наследие украинского режима - !), по словам Хуснуллина, «на сегодняшний день федеральные дороги у нас уже в нормативе, межмуниципальные дороги уже в нормативе. Сейчас задача – нам нужно довести дороги в населенных пунктах». Но тут, как заверил президента заместитель Мишустина, «утверждены детальные планы развития дорожной сети до 2030 года. Каждый объект, включая каждую улицу в населённом пункте, прописан».

Не менее содержательным был и доклад Голиковой. В социальной сфере регионов также произошли серьезные изменения. Более полутора миллионов человек получают федеральные пенсии, свыше 140 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал. 104 тысячи граждан получают уход в 138 учреждениях социального обслуживания, 1937 граждан получают долговременный уход. А ежегодно в четырех регионах профосмотры и диспансеризацию проходят более 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей. Люди получают не только обслуживание по федеральным стандартам, но и полноценные социальные гарантии, которые не зависят от иностранных кредитов или подаяний. Эти регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, как и все остальные субъекты РФ.

Регионы получили 5 онкологических центров, в нынешнем году будут возведены 43 медицинских модуля, проведены 22 капитальных ремонта.

Путин заявил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО Фото: REUTERS.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Потрясающие цифры, а здесь приведена только часть того, что делается. Украинцам на территории своего недогосударства можно только мечтать хотя бы о десятой доли такого развития. И то не сбудется. А у нас … У нас президент поставил новые задачи.

Что сказал Путин о развитии регионов далее:

- согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.

- нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему.

- надо активнее внедрять передовые научно-технологические решения, создавать условия для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в данном регионе.

Отдельно президент России остановился на боевых действиях, которые сейчас продолжают вестись на территориях этих регионов, кроме, пожалуй, полностью освобожденной ЛНР, на границы которой ВСУ совершают вылазки.

- Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям, - заявил Путин. - Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам – наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту.

Но это, как все понимают, компетенция уже не Голиковой и Хуснуллина, а совсем других людей из иного ведомства. Наверняка перед ними поставили задачи уничтожить иди минимизировать эту опасность, угрожающую развитию наших исторических регионов.