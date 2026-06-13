«Я плакала, когда сын впервые сказал: «Мама!»

Корреспондент "Комсомолки" побывал на одном из занятий в центре. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Любопытный мальчишка с огромными темными глазами безо всякого смущения берет меня за запястье и разглядывает часы, что-то с сосредоточенным видом нажимая на циферблате. Я ему не интересна. То ли дело часы!

ЖИЗНЬ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

- Наш Никита родился абсолютно здоровым. Уже были первые слова, подражания, а в два года мы сделали прививку и все, пошел откат назад, - вздыхает мама этого мальчика - Светлана Почтовик.

Когда несколько лет назад врачи сообщили ей, что Никита останется навсегда на том же уровне, жить не хотелось. Смотрела на своего первенца и понимала, что сдаваться не имеет права. А когда через несколько лет он сказал: «мама» и потянулся обнять Свету, она не могла сдержать слез.

Семья Светланы и Андрея Почтовик. У Никиты - аутизм, а дочка Настя родилась абсолютно здоровой. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Признается, что в Донецке есть реабилитационный центр для детей, но он не способен принять всех особенных детей, да и постоянной поддержки ребенка между курсами реабилитации тоже нет. И тогда дети вынуждены сидеть в четырех стенах, а все достижения от занятий быстро утрачиваются. Тут ведь, как в сказке про Алису в Зазеркалье: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» В данном случае бежать, если не к выздоровлению, то к стабильному развитию.

- Таких детей в Донецке очень много. И с каждым годом становится все больше. Дают себя знать боевые действия, стрессы, чувство незащищенности, - считает Светлана.

Об этой ситуации узнал волонтер из Коломны Анатолий Черников, который с 2022 года ежемесячно привозит помощь в Донбасс. «Это мое послушание», - усмехается он, преодолевая в свои очередные выходные свыше тысячи километров пути.

Анатолий Черников - основатель центра "Стилиан".

Он видел немало горя за эти годы: разбитые города, раненые и погибшие люди, седые дети без радости в глазах. Так родилось движение, а в 2023 году — одноименный благотворительный фонд «Они Наши». Сначала помогал адресно семьям с больными детьми, вывозил их на отдых, но все время понимал – этого недостаточно.

- Знал о проблемах особенных детей. Вот только как привлечь специалистов при отсутствии ресурсов? Ведь проект исключительно некоммерческий и полностью благотворительный. Познакомились с коррекционным центром «Развитие без барьеров» в Петербурге. Взяли на вооружение их методическое сообщество, они нам здорово помогают и обучают родителей тонкостям реабилитации. Подключилась Донецкая епархия, нашли помещение в храме Трех святителей. Всем миром сделали ремонт, привлекли спонсоров, купили снаряжение, а инструкторами стали сами родители, - рассказывает Анатолий.

Детей с аутизмом становится все больше. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КОММУНА ИМЕНИ СТИЛИАНА

В феврале этого года центр принял первых детей.

Причем вся инициатива шла не от государства, а от обычных родителей, которые столкнулись с аутизмом, ДЦП и прочими диагнозами у своих детей. Отец Андрей - настоятель храма Трех святителей, где расположился центр, не понаслышке знает, что такое больной ребенок. У его сына Никона – аутичный спектр. Таких еще называют «дети дождя». Мальчику тяжело общаться со сверстниками, а здесь, в центре, он среди своих.

- Центр назвали в честь святого Стилиана. Он покровитель детей и помощник в исцелении болезней. И вот ведь чудо, в храме Трех Святителей «совершенно случайно» оказалась большая икона этого святого. А она относительно редкая за пределами Греции, - восклицает Анатолий.

Храм Трех святителей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уникальность центра в том, что инструкторами в нем стали сами родители больных детей, которые прошли обучение, а все занятия – бесплатны.

- Мы с мужем прошли онлайн обучение в Балтийской академии по реабилитации «особят» и в этом центре находимся с утра до вечера. Родители приводят детей, и мы занимаемся с ними адаптивной физкультурой, ЛФК, а мамы и папы могут перевести дух. Потом меняемся. Есть и другие инструкторы среди родителей. Все мы волонтеры, все работаем не ради денег, - говорит Светлана, а я понимаю: вот оно воплощение фразы про спасение утопающих руками самих утопающих.

И получилась у дончан такая коммуна, в которой родители и дети не заперты по отдельности в своих квартирах, а помогают друг другу, сообща занимаются с детьми, делятся опытом.

Инструкторами становятся сами родители. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЧУВСТВОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО

У одного из инструкторов центра Александры Зеньковец родились близнецы – Ярик и Ваня. А в полтора года их развитие вдруг остановилось.

- Сегодня им шесть лет и аутизм диагностировали у обоих. Я прошла заочное обучение в Балтийской академии и теперь не только лучше понимаю своих сыновей, но могу помочь и другим детям. Чужих детей для нас нет, все – наши, - рассказывает девушка, ненадолго отвлекшись от занятий.

Александра - мама близнецов с особенностями развития. Фото: личный архив.

В зале на мягких цветных матах-пазлах один ребенок катит впереди себя бутафорскую бочку, другой - раскачивается на подвесной платформе, третий - занимается с инструктором. А на доске выведено красивым почерком «Движение – жизнь». Тут это не просто фигура речи.

- Здесь дети учатся чувствовать пространство, управлять своим телом, справляться с агрессией, которая порой направлена на самих себя. Мы снимаем на видео наши занятия, отправляем нашим кураторам в Петербурге, они корректируют, советуют, - поясняет Света.

Таким детям нужна постоянная реабилитация, а не от случая к случаю. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

У центра немало проблем. Самая большая – нет постоянного финансирования. Желающих попасть сюда много, очередь уже на июль, но помещение не в силах всех принять, да и находится на втором этаже. Есть дети, которые не смогут сюда подняться. Но Анатолий Черников не унывает.

В центр уже очередь детей, но возможности его ограничены. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Хотим оснастить центр интерактивными и инновационными тренажерами, открыть логопедо-дефектологический кабинет, комнату психолога, который будет помогать родителям особенных детей. А еще в планах - открытие двух аналогичных центров в Макеевке и Мариуполе, там нуждающихся детей тоже хватает, - поделился он смелыми планами.

И можно не сомневаться – все у них получится. А Святой Стилиан не оставит.