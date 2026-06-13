Опубликована инструкция для абитуриентов после сдачи ЕГЭ в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания 2026 года в российские вузы и колледжи проходит по строгим правилам, которые требуют от абитуриента дисциплины и внимательности. Если ошибся со сроками или невовремя указал свою приоритетную специальность, можно лишиться бюджетного места даже прекрасно пройдя ЕГЭ.

Календарь абитуриента 2026

Сроки приемной кампании на бюджетные места очной формы бакалавриата и специалитета определяются Министерством науки и высшего образования РФ.

Дата / Официальное событие (Бюджет, очная форма)

20 июня - Старт приема документов во всех высших учебных заведениях.

8 – 9 июля - Дни пересдач одного предмета ЕГЭ по выбору абитуриента.

10 – 20 июля - Окончание приема документов от лиц, сдающих ДВИ (внутренние экзамены вуза).

25 июля - Финал приема документов от поступающих строго по результатам ЕГЭ.

27 июля - Официальная публикация конкурсных списков на сайтах вузов и Госуслугах.

1 августа (12:00 МСК) - Дедлайн приема оригиналов аттестатов для приоритетного этапа (олимпиадники, льготники, целевики).

3 августа - Публикация приказов о зачислении участников приоритетного этапа.

5 августа (12:00 МСК) - Дедлайн приема оригиналов аттестатов для основного этапа (общий конкурс по ЕГЭ).

7 августа - Издание приказов о зачислении абитуриентов на основном этапе.

9 – 11 августа - Дополнительный этап зачисления при наличии свободных мест (9 августа — дедлайн оригиналов, 11 августа — приказы).

25 июля прием документов от поступающих по ЕГЭ завершается строго в 17:00 по местному времени региона, в котором расположен вуз или его филиал.

Дедлайны зачисления (1 и 5 августа), напротив, рассчитываются строго по московскому времени (12:00 МСК) для всей страны.

Второй шанс. Правила пересдач ЕГЭ

Президентская инициатива по пересдаче одного предмета ЕГЭ работает и в 2026 году. Но при пересдаче важно помнить, что первый результат экзамена аннулируется безвозвратно в момент подачи заявления на пересдачу. Если вторая попытка окажется хуже первой, выбрать лучший балл не получится. В зачет пойдет только результат пересдачи.

Пересдачи пройдут 8 и 9 июля. Результаты будут обработаны и загружены в базу до 16 июля. Это гарантирует, что абитуриенты успеют подать обновленные данные в вузы до закрытия приема документов (25 июля).

Пошаговая инструкция по поступлению в вуз

Шаг 1. Подача документов

В 2026 году абитуриент может подать документы одновременно в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений подготовки (точный лимит направлений каждый университет устанавливает самостоятельно).

Документы принимаются следующими способами:

1. Онлайн через «Госуслуги» (суперсервис «Поступление в вуз онлайн»).

2. Лично в приемной комиссии университета.

3. Почтой России (заказным письмом с описью вложения).

Шаг 2. Выбор приоритетов зачисления

При заполнении заявления абитуриент обязан расставить выбранные специальности в порядке убывания своего интереса:

Приоритет №1 - самая желаемая специальность.

Приоритет №2 - запасной вариант и так далее.

Вузы зачислят студента на то направление, куда он проходит по конкурсу баллов с наивысшим из возможных для него приоритетов. Изменять и двигать приоритеты в заявлении можно строго до 25 июля.

Шаг 3. Мониторинг конкурсных списков

С 27 июля вузы открывают доступ к конкурсным спискам. Они полностью анонимны, вместо ФИО отображаются номера СНИЛС или уникальные коды абитуриентов. Главное, на что нужно обращать внимание - это не общая порядковая строчка, а количество людей, подавших оригинал аттестата и находящихся выше вас по баллам. В общем списке перед вами могут находиться сотни человек с баллами выше ваших. Однако большинство из них подали документы одновременно в 5 разных вузов на 5 разных направлений. Физически они могут занять только одно бюджетное место во всей стране. Пока они не принесли оригинал аттестата именно на эту специальность, они являются, так сказать, «виртуальными» конкурентами.

Шаг 4. Подача оригинала аттестата

В 2026 году для зачисления на бюджет не требуются отдельные «Согласия на зачисление». Ключевым действием является подача оригинала аттестата.

В электронном виде: нужно проставить отметку на портале «Госуслуги» (при условии, что профиль подтвержден, а аттестат верифицирован в едином реестре).

В бумажном виде: лично предоставить документ в приемную комиссию вуза.

Важно.

Если вы подаете электронный оригинал через «Госуслуги», помните о техническом ограничении - менять его между вузами можно не чаще одного раза в два часа. Процедуру нельзя откладывать на последние минуты перед дедлайном.

Поступление в ссузы (колледжи)

Для тех, кто поступает в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы), действуют правила:

ЕГЭ и ОГЭ не нужны. При зачислении в колледж результаты государственных экзаменов не учитываются.

Конкурс аттестатов. Главным критерием является средний балл аттестата (за 9 или 11 класс). На популярные IT- и творческие специальности проходной балл часто приближается к круглым 5.0.

Тут полезен так называемый «идеальный аттестат», когда выпускник – круглый отличник. На топовые направления (особенно IT, веб-дизайн, авиастроение в престижных колледжах) спрос на бюджетные места высок. Проходной балл 4.9 или 4.95 означает, что абитуриент с одной-двумя «четверками» в аттестате уже рискует не пройти на бюджет.

Сроки. Прием документов в ссузы начинается 20 июня и на очную форму заканчивается 15 августа (для специальностей с внутренними испытаниями - до 10–15 августа). При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября.

Абитуриент имеет право подавать заявления в любое количество колледжей на любые направления без ограничений.

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