Все, что заявляла РФ про биолаборатории США на Украине оказалось правдой. Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

БИОЛАБОРАТОРИИ НА УКРАИНЕ В 2026 ГОДУ: ДОКЛАД НАЦРАЗВЕДКИ США

В который раз приходится убеждаться, что все, о чем сообщали наши правоохранительные органы и спецслужбы, различные ведомства и отягощенные знаниями реальные эксперты, все, о чем нас и остальной мир они предупреждают в отношении коварных замыслов против нашей страны и опасных для человечества планах Запада – все это оказывается правдой. Помните, как гоготала вся «прогрессивная общественность» в России, а на Западе буквально писались от смеха, когда ФСБ раскрыла шпионский камень, заложенный в столичном парке английской разведкой? Дескать, какая чушь, какие больные фантазии этих русских, больных шпиономанией! Ха-ха-ха… А оказалось, что все правда.

То же самое случилось и сейчас. Минобороны России, спецслужбы и МИД РФ неоднократно на протяжении ряда лет сообщали о сети биологических лабораторий под эгидой США, часть которых, как минимум, работала по программам Пентагона. И реакции что от нашей либеральной общественности, что от того же Запада была аналогичной, как и про «шпионский камень». Представитель Американской администрации Джен Псаки даже обвинила Москву в клевете.

Представитель Американской администрации Джен Псаки обвиняла Москву в клевете. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Россия ранее уже изобретала подобную откровенную ложь. О том якобы, что программа разработки химического и биологического оружия существует в США. Или на Украине под управлением США, - заявила пресс-секретарь Белого дома 9-го марта 2022 года и тогда же сама перешла в контрнаступление. - Это как раз у России существует такая программа. Наша цель – развеять дезинформацию, которую она пытается распространять. И рассказать миру о том, что у нее эта программа не только есть, но имеются и примеры применения такого оружия. И мы должны сохранять бдительность на этот счет.

Если бы мы смотрели кино, то сейчас на экране должна была бы появиться надпись: Прошло четыре года…

БИОЛАБОРАТОРИИ США НА УКРАИНЕ: СКАНДАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТУЛСИ ГАББАРД

И уходящая в отставку с поста директора Национальной разведки США Тулси Габбард 12-го июня нынешнего 2026 года рассекретила пакет документов, касающихся деятельности финансируемых США биолабораторий на Украине. И не только на Украине. Оказалось, что США давно финансировали деятельность 120 лабораторий более, чем в 30 странах.

Уходящая в отставку с поста директора Национальной разведки США Тулси Габбард рассекретила пакет документов, касающихся деятельности финансируемых США биолабораторий на Украине. Фото: REUTERS.

- В число этих биолабораторий входят лаборатории на Украине, которые могут оказаться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны, - говорится в опубликованном на сайте Нацразведки США документе. - Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий занимались исследованиями опасных и обладающих высокой заразностью патогенов, в некоторых случаях включая исследования по усилению функций патогенов, при этом практически без какого-либо контроля или надзора.

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О чем идет речь? Об изучении возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, марбургской лихорадки и лихорадки Эбола, чумы и прочих опасных патогенов. И надо отметить, что когда ученые работают над биологическим оружием, они не просто изучают носителей той или иной заразы, а делают их еще более эффективными и убийственными и, например, особо опасными для определенной биологической группы, например, белых мужчин со славянским генотипом. Именно этим может быть объяснено и такое количество этих лабораторий и центров исследований на Украине – а последние там были устроены в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе и т.д.

Отдельно в релизе отмечается, что американские политики и чиновники из команды Байдена, причем, даже целые структуры в администрации США намерено «лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биологических лабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду».

Только в мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о прекращении федерального финансирования заграничных биолабораторий. Но вряд ли у кого есть сомнения, что часть из них продолжает свое функционирование, поскольку их финансирование осуществляется не только за счет средств федерального правительства США. И сама Тулси Габбард, которая, без сомнения, знает об этом больше, чем большинство людей на планете, не просто так пообещала: «Управление директора национальной разведки продолжит тесно сотрудничать с партнерами по всему правительству, чтобы определить, где находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат, и положить конец опасным исследованиям по усилению функций, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире». То есть, переводя на обычный язык, они знает еще не про все лаборатории и не про все, чем они там занимаются.

Тулси Габбард взорвала перед своей отставкой, в которую уходит 30-го июня, самую настоящую информационную бомбу. Но ведь до нее она молчала, хотя и обладала всей информацией по вопросу. И это еще одно доказательство того, что «дело вируса» продолжает жить и готовить новые заразы и пандемии для всего света. Заодно все мы в очередной раз узнали цену слова американских джентльменов. Верить им – себе на погибель. И не только в вопросе биолабораторий и биологического оружия массового поражения.

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