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Звезды13 июня 2026 17:25

Анна Седокова разоткровенничалась о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы: "Я вызывала такси и думала, что меня высадят"

Анна Седокова боялась вызывать такси после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российская певица Анна Седокова впервые откровенно призналась, как пережила смерть бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Российская певица Анна Седокова впервые откровенно призналась, как пережила смерть бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Анна Седокова впервые откровенно призналась, как пережила смерть бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По словам артистки, она буквально боялась заказать такси из-за страха, что ее все ненавидят.

«Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах <...>. Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: "Что я вам сделала, люди?"» - откровения Седоковой прозвучали в премьерном выпуске второго сезона реалити-шоу «Мастер игры».

По словам Седоковой, прошлый год выдался для нее особенно тяжелым. Но певица взяла себя в руки ради детей. При этом она не согласна с утверждением о том, будто бы время лечит.

Напомним, Янис Тимма умер в декабре 2024 года в центре Москвы, в ночь, которая следовала за днем рождения Анны Седоковой. За несколько недель до рокового события пара официально расторгла брак.

Анна Седокова и Янис Тимма были в отношениях с 2019 года. 9 декабря 2024 года развод официально состоялся. Для российской певицы это был третий по счету брак. Первый муж Седоковой, Валентин Белькевич, скончался от тромбоэмболии.