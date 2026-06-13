Анна Седокова разоткровенничалась о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы: "Я вызывала такси и думала, что меня высадят"

Российская певица Анна Седокова впервые откровенно призналась, как пережила смерть бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская певица Анна Седокова впервые откровенно призналась, как пережила смерть бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По словам артистки, она буквально боялась заказать такси из-за страха, что ее все ненавидят.

«Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах <...>. Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: "Что я вам сделала, люди?"» - откровения Седоковой прозвучали в премьерном выпуске второго сезона реалити-шоу «Мастер игры».

По словам Седоковой, прошлый год выдался для нее особенно тяжелым. Но певица взяла себя в руки ради детей. При этом она не согласна с утверждением о том, будто бы время лечит.

Напомним, Янис Тимма умер в декабре 2024 года в центре Москвы, в ночь, которая следовала за днем рождения Анны Седоковой. За несколько недель до рокового события пара официально расторгла брак.

Анна Седокова и Янис Тимма были в отношениях с 2019 года. 9 декабря 2024 года развод официально состоялся. Для российской певицы это был третий по счету брак. Первый муж Седоковой, Валентин Белькевич, скончался от тромбоэмболии.