Герой спецоперации «Z» Евгений Кравченко прикрыл товарищей в бою

Ефрейтор Евгений Кравченко и рядовой Сергей Якимов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ЗАБРОСАЛ ГРАНАТАМИ ПУЛЕМЕТНУЮ ТОЧКУ

Рядовой Сергей Якимов

«На одном из тактических направлений подразделение рядового Сергея Якимова выполняло задачу по штурму опорного пункта.

В ходе наступательных действий продвижение группы было остановлено пулеметным огнем противника. Сергей, используя особенности рельефа местности, скрытно обошел позицию с фланга и ручными гранатами уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Сергея Якимова боевая задача была выполнена».

ПРИКРЫЛ ТОВАРИЩЕЙ В БОЮ

Ефрейтор Евгений Кравченко

«На одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Евгения Кравченко выполняло задачу по штурму опорного пункта.

В ходе наступательных действий группа Евгения столкнулась с пулеметным огнем противника. Грамотно используя рельеф местности, Евгений скрытно подобрался к позиции противника с фланга и, применив ручные гранаты, уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Евгения Кравченко боевая задача была выполнена».