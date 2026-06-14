Организация доставки реторт-пакетов на позиции штурмовиков

Военнослужащие тылового обеспечения 19-го танкового полка из состава Западной группировки войск наладили уникальную систему снабжения передовых отрядов на Краснолиманском направлении. Кормят разведчиков, передовых наблюдателей и штурмовиков самыми изысканными блюдами.

«Горячие продукты запечатываются в четырехслойные реторт-пакеты и доставляются с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что исключает необходимость отвода боевых подразделений с линии фронта», - комментируют кадры в Минобороны России.

ВС РФ наладили уникальную систему снабжения на Краснолиманском направлении

Особенностью упаковки является ее прочность: она выдерживает падения с высоты, что позволяет использовать дроны для сброса продовольствия в труднодоступные районы. Но ключевым преимуществом реторт-пакетов является возможность употребления горячей пищи без использования полевой кухни или розжига костра, который может заметить вражеский тепловизор.

«Благодаря своей компактности и теплопроводности, упаковка легко помещается во внутреннем кармане одежды, где содержимое быстро разогревается от тела. Продукция сохраняет свои свойства при экстремальных температурах (от -50 до +50 градусов) на протяжении двух лет, что делает ее идеальным решением для полевых условий», - отмечает оператор с позывным «Аза».

Доставка на передовую происходит по следующей схеме: готовая продукция загружается на наземные робототехнические комплексы, которые доставляют ее к расчетам БПЛА. Затем продовольствие распределяется в небольшие партии, крепится к дронам и сбрасывается непосредственно штурмовым группам на передовой.

В военном ведомстве отмечают, что использование реторт-пакетов в сочетании с БПЛА позволило обеспечить горячим питанием передовые подразделения, сохраняя их боевую готовность и не отвлекая силы от боевых задач.