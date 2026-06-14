Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления БпЛА ВСУ Фото: скриншот видео.

На кадрах разведывательные беспилотники выявили и помогли уничтожить два замаскированных под гражданские объекты командных пункта украинских БПЛА. По сообщению ведомства, в результате точных ударов объекты были полностью ликвидированы вместе с личным составом и оборудованием.

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщил, что в Константиновке (ДНР) наши штурмовые группы активно продвигаются, уничтожая отдельные блокированные украинские подразделения на юго-западе города. За минувшие сутки в этом городе противник был выбит из 117 строений. Потери ВСУ оцениваются примерно в 90 боевиков, три бронемашины и 20 машин.

Артиллеристы «Южной» группировки войск добивают пункты управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Он подчеркнул, что успехи российской армии вынудили украинское командование начать эвакуацию основных предприятий и персонала из городов Краматорск и Дружковка на Западную Украину.

И дело не только в Константиновка. Донецкая область горит под ногами украинских боевиков. Из города Красный Лиман Донецкой Народной Республики уже никто и никуда не убежит. Там добивают остатки обороны ВСУ: штурмовые отряды группировки «Запад» достигли северо- западных окраин города, установив контроль над районами Северный, Центральный, Коммунальный и Южный.

«Штурмовые подразделения 25-й армии также активно продвигаются в Заводском районе. На освобожденных территориях ведется работа по обнаружению и нейтрализации разрозненных вражеских групп. За прошедшие сутки освобождено 37 зданий, противник понес потери в количестве более 55 боевиков и семи единиц автомобильной техники», — уточняет генерал-лейтенант Конашенков.

Отметим, что за сутки группировка войск «Север» уничтожила — более 210 украинских боевиков, «Запад» — 210, «Южная» — 150, «Центр» — 280, «Восток» — 460, «Днепр» — 40. Общие потери ВСУ и западных наемников за сутки по всей линии боевого соприкосновения превысили 1350 человек. Кроме того, командование ВСУ в лице главкома ВСУ Сырского понесло значительные потери в боевой технике: 18 бронемашин, 10 орудий и свыше 80 автомобилей.

Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения дальнобойных украинских БПЛА, объектам топливно- энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также скоплениям личного состава в 150 районах. Российские системы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб и 483 ударных дрона ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 14 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

162201 - дронов.

662 - ЗРК.

29769 - танков и бронемашин.

1736 - РСЗО.

35350 - орудий.

64062 - единиц спецтехники.