Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге военного ведомства сделал заявления о серьезных потерях ВСУ за минувшие сутки (уничтожено 1350 украинских боевиков и западных наемников), а также развитии успеха наших войск в донецких городах Константиновка и Красный Лиман.

Обстановка в Константиновке:

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в городе освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов. Успешные действия в Константиновке вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из городов Краматорск и Дружковка на Западную Украину».

Обстановка в Красном Лимане:

«В городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в городе освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55-ти военнослужащих и семь автомобилей.

КСТАТИ

Напомним, на 21-й встрече (в мае этого года) секретарей профильных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что с «начала текущего года Вооруженными силами России было освобождено более 1 800 кв. км территории и свыше 80 населенных пунктов. Полностью освобождена территория ЛНР, а в ДНР остается освободить немногим более 15% земель».

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14 июня 2026 года министр обороны России Андрей Белоусов и бойцы штурмовых отрядов, задействованных в специальной военной операции, почтили память павших защитников Отечества. Ранее, 12 июня, эти военнослужащие встречались с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ.

Белоусов и бойцы штурмовых отрядов почтили память павших защитников Отечества

В ходе церемонии в Александровском саду Москвы, у Могилы Неизвестного Солдата, они возложили цветы и почтили минутой молчания воинов, отдавших свои жизни за защиту Родины. Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем роты Почетного караула.