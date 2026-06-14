Вечерний диалог недовольной жены и её мудрого мужа

– Я тридцать раз тебе звонила!
А ты весь день был не в сети.
Ну для чего нужна мобила?
– Прости.
– Опять устроил посиделки
С друзьями? Вижу по глазам!
А мне за вами мыть тарелки.
– Я сам.
– И слушать храп опять полночи.
Давно пора сходить к врачу –
Проверить нос. Ты что, не хочешь?
– Хочу.
– С водой горячей полный финиш –
Обрыдли ковшики и таз.
Когда титан уже починишь?
– Сейчас.
– Носки и джинсы кинь в машинку.
Не делай из жены слугу.
А можешь пощипать мне спинку?
– Могу.
– Ещё пора тебе вообще-то
За домом пояснить бомжу,
Что клумба не для туалета.
– Схожу.
– Звонила в Тулу тёте Оле –
Их хомяка хватил удар.
А он у них четвёртый, что ли.
– Кошмар.
– Ещё я виделась с соседкой –
Её сожитель, обормот,
Назвал консьержку профурсеткой.
– Ну вот.
– А что у нас не за горами?
Совместный отпуск, Николай!
Давай в июле съездим к маме?
– Давай.
– Как раз уже созреет слива.
На даче классно, как всегда!
К тому же в Сызрани красиво.
– О да.
– А, может, кинешь в понедельник
Своей любимой госпоже
На маникюр немного денег?
– Уже.
– Какой ты добрый, абрикосик!
А я с тобой была строга.
Позволь мне маленький вопросик?
– Ага.
– К примеру, если на парковке
Я поцарапала авто,
Мне всё заплатят по страховке?
– А то.
– Там надо зад менять «Приоре».
Пока поезжу на метро.
Ещё хотелось бы на море!..
– Добро.
– Вверху опять галдёж и топот,
Разборки, пьяные мужья...
О, как я рада, что ты робот!
– И я.
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