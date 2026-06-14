Вечерний диалог недовольной жены и её мудрого мужа

Фото:Frantisek Czanner/Shutterstock/Fotodom

– Я тридцать раз тебе звонила!

А ты весь день был не в сети.

Ну для чего нужна мобила?

– Прости.

– Опять устроил посиделки

С друзьями? Вижу по глазам!

А мне за вами мыть тарелки.

– Я сам.

– И слушать храп опять полночи.

Давно пора сходить к врачу –

Проверить нос. Ты что, не хочешь?

– Хочу.

– С водой горячей полный финиш –

Обрыдли ковшики и таз.

Когда титан уже починишь?

– Сейчас.

– Носки и джинсы кинь в машинку.

Не делай из жены слугу.

А можешь пощипать мне спинку?

– Могу.

– Ещё пора тебе вообще-то

За домом пояснить бомжу,

Что клумба не для туалета.

– Схожу.

– Звонила в Тулу тёте Оле –

Их хомяка хватил удар.

А он у них четвёртый, что ли.

– Кошмар.

– Ещё я виделась с соседкой –

Её сожитель, обормот,

Назвал консьержку профурсеткой.

– Ну вот.

– А что у нас не за горами?

Совместный отпуск, Николай!

Давай в июле съездим к маме?

– Давай.

– Как раз уже созреет слива.

На даче классно, как всегда!

К тому же в Сызрани красиво.

– О да.

– А, может, кинешь в понедельник

Своей любимой госпоже

На маникюр немного денег?

– Уже.

– Какой ты добрый, абрикосик!

А я с тобой была строга.

Позволь мне маленький вопросик?

– Ага.

– К примеру, если на парковке

Я поцарапала авто,

Мне всё заплатят по страховке?

– А то.

– Там надо зад менять «Приоре».

Пока поезжу на метро.

Ещё хотелось бы на море!..

– Добро.

– Вверху опять галдёж и топот,

Разборки, пьяные мужья...

О, как я рада, что ты робот!

– И я.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«И где ты был?»