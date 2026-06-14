В беседе генерал поделился деталями взятия Константиновки

Министерство обороны России опубликовало интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригады группировки войск «Южная». В беседе генерал поделился деталями взятия Константиновки, осветив возникшие по пути к городу препятствия и трудности.

ПРОТИВНИК ПРЯТАЛСЯ ЗА РЕКОЙ

Генерал-майор Грунис: «Русский солдат – это мечта любого командира»

После освобождения пригорода Константиновки – Иванполья – в ноябре, бригада столкнулась с рядом оперативных вызовов. Приходилось действовать в условиях ограниченного рельефом пространства, что затрудняло наступательные действия на широком фронте. Продвижение было фактически остановлено перед рекой Кривой Торец и прилегающими к ней ручьями. Форсирование этих водных преград в ноябрьских условиях оказалось крайне сложным.

НАШЛИ У ВРАГА СЛАБОЕ МЕСТО

Было решено продолжить операцию, задействовав часть сил, а основные подразделения бригады перебросить западнее, к Клебан-Быкскому водохранилищу. Там удалось занять плацдармы на северном берегу реки. Анализ сил противника выявил, что 156-я бригада ВСУ, которую киевский режим сформировал ранее по стандартам НАТО, представляла собой относительно слабого противника, что позволило скорректировать тактические действия и ударить в слабое место.

НАРЕЗАЛИ ГОРОД, КАК ПИРОГ

Разведка обнаружила уязвимое место в обороне врага в районе тепличного комбината «Перспектива», и опираясь на населенные пункты Бересток и Ильиновка наши воины быстро устремились вперед. Бойцы бригады работали в условиях городской застройки, продвигаясь по узкой части города, по изгибу реки, штурмуя при этом многоэтажные здания. Город был разделен по улице Ливаневского, после чего наступление продолжилось на север, в сторону Дружковки. В центральной части Константиновки был взят под контроль завод «Автостекло», откуда наступление, наращивая темп, не останавливаясь, продолжилось. Левобережная часть города была быстро и успешно освобождена, что позволило развить успех.

«Нарезали город, как пирог, получается», - подчеркнул генерал.

О МЕЧТЕ ЛЮБОГО КОМАНДИРА

Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор Грунис подчеркнул: «Русский солдат – это мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет». Он выразил личную гордость всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения, включая полки 1194 и 1465, штурмовые отряды, батальоны, беспилотные подразделения, артиллеристов, расчеты ПВО и подразделения РЭБ.

«Нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли. И только гордость! Огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу!», - еще раз поблагодарил своих подчиненных Грунис.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что командование выводит с территорий донецких городов предприятия на Западную Украину. Противник готовится к сдаче городов: Красный Лиман, Краматорск и Дружковка. Скоро Зеленский потеряет оставшиеся под контролем ВСУ 15% Донецкой области.

В ЭТО ВРЕМЯ

14 июня 2026 года у Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, состоялась церемония прощания с воинами, погибшими при защите Отечества. В мероприятии принял участие министр обороны Андрей Белоусов, а также бойцы штурмовых подразделений, участвующих в спецоперации. Участники акции почтили память павших героев минутой молчания, возложив цветы к мемориалу. Ранее, 12 июня, эти же военнослужащие имели возможность встретиться с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России.

Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула, подчеркнув важность сохранения воинских традиций и памяти о героических подвигах.