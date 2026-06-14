Геннадий Зюганов: От сложения сил России, Китая, Индии, Вьетнама и КНДР зависит мир

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«МЫ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ ДРУЖИМ 25 ЛЕТ»

…- Я с Китаем, с Си Цзиньпином (в свое время) подготовил новый меморандум. (Речь - о сотрудничестве Компартии Китая и КП РФ. - А.Г.)

Мы с ним дружим уже 25 лет, когда он еще мэром Шанхая был, я приезжал, выступал у них в зоне Пудун, где строились лучшие заводы…

Это - фрагмент из программы «Партийная среда», в которой участвовал председатель КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов - эта передача вышла в эфир Радио «Комсомольская правда» накануне Дня России, 10 июня.

Был в нашей беседе и такой примечательный момент…

…- Ты, товарищ Гамов, должен понять, я был тот политик, который категорически восстал против предательства наших союзников и друзей…

Когда и Ельцин, и Козырев (был главой МИД России. - А.Г.) отказались от политики на Востоке… Я сказал: это абсолютно преступная линия и недопустимая.

Я был первый, кого китайские товарищи после большого перерыва увидели и услышали. Меня почти 5 часов расспрашивали, что произошло, почему потерпела поражение КПСС, почему разрушили Союз. Они на себя всё это примерили. И молодцы. Не допустили катастрофических ошибок.

У нас и в России была минимум сотня делегаций, которые каждый раз исследовали все детали этого процесса.

У нас прошли с Си Цзиньпином очень интересные разговоры, переговоры, что - надо учесть все «советские ошибки», для того чтобы этого не случилось в Китае.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«ПОЧЕМУ ВСЯ СВОЛОЧЬ МИРА ОБРУШИЛАСЬ НА СТАЛИНА?»

И вот еще очень важный монолог Зюганова:

- Если вы посмотрите стратегию американцев (она опубликована), первый враг – Китай и его Компартия, главная цементирующая и творческая сила. Второй враг – Россия, третий – Иран.

Иран уже бомбят, нам уже навязали войну. Следующим будет Китай.

Так что от сложения сил России, Китая, Индии, Вьетнама и КНДР зависит мир.

Запомните, ни в одной серьезной войне еще никто без союзников не побеждал.

Неслучайно Сталин собрал мощный союз против Гитлера. И нам надо учиться у ленинско-сталинской модернизации.

Почему вся сволочь мира обрушилась на Сталина и сталинскую модернизацию? Потому что за 20 лет перед войной из полуафриканского состояния распавшейся держдавы мы создали государство, которое

занимало первые-вторые места по всем показателям. Всем врагам и русофобам, антисоветчикам это жутко не понравилось. Но эти деятели так и не сделали выводы.

Одни на 9 мая, в День я победы, забивают Мавзолей забором, обтягивают брезентом, вторые носом тыкают в советскую эпоху. Третьи не могут выговорить, почему у нас была лучшая наука и передовая техника.

«НИХАО! Я - ПАПА ЗЮ!»

- Товарищ Генеральный секретарь, я много раз наблюдал, как китайские товарищи подходят к вам с вашими книгами на китайском языке. То есть книги Зюганова, переведенные на китайский. И я с удивлением увидел, что вы, оказывается, там по-китайски ставите автограф. Кто вас научил китайскому языку? Что вы там такое пишете? Можете перевести или произнести на китайском, а потом на русском? И что-то произнести по-китайски?

- Нихао… (здравствуй. - А.Г.)

- Нихау!

- Кстати, китайцы перевели все мои работы.

- А гонорар вам они дали?

- Нет. Я давно отказался от гонорара, когда мои друзья выпускают мои работы.

- Вы так и не ответили, что за иероглифы вы ставите на своих китайских книгах, и как они звучат.

- Ставлю: Геннадий Андреевич Зюганов, в переводе на китайский язык, ГАЗ.

- Именно так иероглиф звучит?

- Я обычно пользуюсь русским шрифтом.

- Еще я видел, некоторые переводят ваши иероглифы так: «Папа Зю». Это тоже вы?

- (смеется) Ну, если нравится, можно и так.