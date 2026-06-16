Учительница Владимира Путина рассказала про школьные годы президента: «Он был самым сильным в школе, но ни разу никого не обидел»

Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич. Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Любимая школьная учительница Владимира Путина дала интервью каналу RT. Вера Гуревич раскрыла секреты мальчика, который стал президентом: почему, будучи сильнейшим в школе, он никогда не поднял руку на слабого, какие предметы ему не давались, и как Вова Путин стал лидером своего класса.

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МОГ ВСТАТЬ И ВЫЙТИ ИЗ КЛАССА – ОТ СКУКИ

Журналисты встретили учительницу в той самой школе № 193, где 60 лет назад учился президент. На Веру Дмитриевну нахлынули воспоминания – витые лестницы, классы – уже совсем не такие, как в 70-х, ухоженные, красивые.

Тут же женщина вспомнила, как Путин любил опаздывать – жил через дом от школы, но всегда вбегал в класс в последний момент.

- Он приходил один из последних. Иногда бывало, что учитель уже идет, поднимается в класс, а он скорее-скорее бегом, и буквально за несколько секунд вскакивал в класс и садился на место свое. В последний момент, но вовремя, - замечает Вера Дмитриевна. - Конечно, он не опаздывал. Но, считайте, минута в минутку успевал.

В классе, по воспоминаниям учительницы, было 42 человека. Вера Дмитриевна умудрялась справляться, со многими мальчиками старалась дружить. Но с шустрым Путиным все было не так просто. Парень был непоседлив и своенравен.

- Он мог среди уроков встать и, не спрося разрешения учителя, выйти из класса. Потому что он устал, ему надоело это слушать. Для него надо было разнообразить, ему нужны были особые задания, свои, личные, чтобы включить его в работу на все 45 минут.

Вера Гуревич замечает – ум мальчика был острым, даже нестандартные задания он решал быстро – но они хотя бы могли отвлечь его ненадолго и заставить усердно учиться.

- Он сейчас говорит: «меня совершенно не интересовало в детстве, пятёрку я получу или тройку. Для меня это было совершенно всё равно», - добавила Вера Дмитриевна, которая каждый год встречается и беседует с главой государства.

Совладать с такой своенравностью было непросто. Раньше учительница уже признавалась – приходилось и с родителями беседовать, и самому Путину внушать – трудиться нужно усердно и прилежно. Женщина настолько старалась помочь, что в какой-то момент, чтобы найти понимание, даже ходила с маленьким Вовой в кино на его любимый фильм – про разведчиков.

Будущий президент со своим классом и Верой Гуревич Фото: из личного архива президента

ОТ СВОЕНРАВНОСТИ К ЛИДЕРСТВУ

- При всей сложности он был интересным учеником. Я удивлялась - ему было там лет 11-12, а его уже интересовало всё. И дворовые мальчишки его возраста и чуть старше, и со школой, с классом он умудрялся общий язык находить. Когда он уже стал постарше, я его спрашивала, как так получалось: что ты свой и во дворе, и в классе. Он говорит - потому что всегда находил общий язык и с теми, и с другими, причем ему это было легко.

Вера Дмитриевна добавляет – уже в 12-13 лет с маленьким Владимиром Путиным было интересно разговаривать. Причем свободно, «на языке взрослых» - обсуждать какие-то проблемы, даже говорить о политике.

- В классе он был лидером, потому что его ребята лидером считали. Но он был закрытым лидером. Никогда напоказ себя в жизни не выставлял. Никогда свою кандидатуру не предлагал в школе на какие-то руководящие учебные посты, нет. У него были другие, свои потребности.

Будущему президенту гораздо интереснее было познавать мир. Нередко учительница немецкого видела его в конце урока – Володя ждал, чтобы обратиться с просьбой побеседовать после школы. Спрашивал о войне.

- Спрашивал, как я это пережила, как я это воспринимала, как я после этого стала относиться к немецкой нации. Я отвечала, что в любой нации есть разные люди, что в любой нации много положительных моментов. В каждом человеке есть нечто доброе, порядочное, - вспоминает Вера Дмитриевна.

Учительница Вера Гуревич Фото: Личный архив.

НИ РАЗУ НЕ ПОДНЯЛ РУКУ

Любимыми предметами президента были история и литература. Языки ему тоже давались легко. Но далеко не во всем он был таким лидером.

- Математика, химия? Нет, это были не его предметы, - улыбается учительница. - Он гуманитарий. Чистейшей воды.

Вера Дмитриевна помогала мальчику и вне школы – даже убедила родителей Путина, что ему можно позволить заниматься единоборствами – школьник Володя об этом мечтал. А начав заниматься самбо, показал завидное упорство – и стал самым сильным в школе.

- Что важно, он никогда, будучи самым сильным в школе не обидел никогда ни одного человека. Всегда говорил, что прежде чем поднять руку, нужно отдать себе отчет - имеешь ли ты право это сделать.

ПРИЗНАНИЕ И ВОЛНЕНИЕ

При этом учительница призналась – заботясь о мальчишке, она никогда не думала, что он может стать главой государства. Хотя понимала – в нем есть талант, бойкость и смелость. И была уверена – если Володя Путин себя реализует, его ждет большое будущее.

- Я всегда и папе его говорила: Владимир Спиридонович, я чувствую, я знаю, что он пойдёт далеко и будет высоко. А мама его всегда отвечала, что, ой, Вера Дмитриевна, ты, дорогая моя, ошибаешься. Володька не может так высоко. Она как-то его более по-матерински ощущала, как своего сыночка любого и дорогого. Вот так, - вспомнила учительница.

Когда Путин стал президентом, Вера Гуревич почувствовала маленькую гордость – за то, что приложила руку к воспитанию такого человека. Но отношение к нему, как к президенту, не изменило того тепла и доброты, которые царили в их общении.

- Он для меня такой же президент, как для вас. Но в то же время – родной и близкий человек, - говорит она.

Женщина признается – до сих пор она переживает за своего ученика. И очень волнуется, когда Путин выезжает за границу – вдруг что-то пойдет не так?..

- Он как-то одному из своих друзей сказал. Мне подчас... Не хватает Веры Дмитриевны. Я с удовольствием бы посидел с ней, поговорил, посоветовался бы. Есть такое дело. И я чувствую иногда - вот бы мне поговорить с Володей, вот бы посоветоваться…

ПОЖЕЛАНИЕ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

- И самое последнее. Представьте себе, что 65 лет тому назад примерно вот сюда зашел бы маленький Володя Путин. Вы, зная, что ему предстоит, что бы хотели ему посоветовать, пожелать, сказать? – спросила журналистка.

- А я ему и сейчас только одного желаю. Будь ближе к народу, будь рядом с народом. Чувствуй его потребности. Слушай, о чем они тебя будут спрашивать. Говори так, как ты считаешь нужным. Да, ты руководитель огромного государства, значимого государства. Но ты... Не можешь знать всего и вся. И если что-то ты узнаешь в беседе с тем или иным человеком, пожалуйста, прими это к тебе, к сведению. И на досуге обдумай эти вопросы. Согласен, не согласен. И если не согласен, постарайся сам себе доказать, почему, - подытожила Вера Дмитриевна.

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