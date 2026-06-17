Одноклассники и Российское общество «Знание» запустили проект ко Дню народных художественных промыслов России

Одноклассники совместно с Российским обществом «Знание» запустили проект ко Дню народных художественных промыслов России. Он посвящен традиционным ремеслам и культурному наследию страны и объединит просветительские материалы, пользовательские активности и народное голосование.

Проект приурочен ко Дню народных художественных промыслов России — официальному празднику, установленному Указом Президента Российской Федерации 17 июня 2022 года и ежегодно отмечаемому в предпоследнее воскресенье июня. Одноклассники, как народная социальная сеть, поддерживает инициативы, которые помогают сохранять культурные традиции и объединять поколения через творчество и семейную память.

В группе Российского общества «Знание» в ОК выйдет серия материалов о самых известных народных промыслах России — хохломе, гжели, лаковой миниатюре, традиционной игрушке, художественном текстиле, резьбе по дереву и других направлениях. Пользователи смогут узнать больше об истории промыслов, их особенностях и региональных традициях, а также отправить тематические подарки в соцсети.

Также в группе «Путешествия по России» пройдет народное голосование за самый узнаваемый промысел страны. В нем встретятся хохлома, гжель, матрешка и павловопосадские платки. Победители этапов выйдут в финал, где пользователи выберут главный символ народного искусства России.

Кроме того, в Одноклассниках стартует фотомарафон #НародныеПромыслыОК. Участники смогут поделиться фотографиями собственных работ или семейных реликвий, связанных с народными промыслами, и рассказать их историю.