Московский Политех провел международную конференцию о культуре и традициях

Фото: Московский Политех

Накануне в Московском политехническом университете прошла большая международная встреча, где говорили о том, что такое «своя» цивилизация, как в ней важны национальные традиции и что значит быть гостеприимным хозяином. Организовали это событие сам Московский Политех, Комитет по гастрономическому туризму и один международный центр.

На конференции обсуждали, как сохранять культурное наследие, развивать гастрономический, научный и промышленный туризм, а также как национальные обычаи помогают разным народам лучше понимать друг друга и укрепляют чувство общности.

Участие приняли гости из многих стран: Италии, Румынии, Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Северной Македонии, Пакистана и других. Приехали ученые, специалисты по туризму, преподаватели и представители общественных организаций.

Вели главное заседание председатель профильного комитета Леонид Гелибтерман и профессор Махач Вагабов. Началась встреча с международных телемостов. Своими мыслями поделились эксперты из разных стран - президент культурной ассоциации из Румынии, почетный шеф-повар из Италии, основатель ассоциации поваров Сербии, ученые из Узбекистана, Азербайджана, обладатель звезды Мишлен и многие другие.

Главные темы разговора: как кулинарные традиции помогают в общении между странами, как развивать туристические бренды городов и регионов и как сохранять нематериальное культурное наследие. Леонид Гелибтерман рассказал о планах развития гастрономического туризма в России до 2035 года и представил свой новый проект - региональные кулинарные лаборатории «Гастрокэмп».

На отдельных секциях опытом и исследованиями делились представители Московского Политеха, Академии наук, РУДН, Волгоградского медуниверситета и других вузов.

Особый интерес вызвала секция про промышленный и научно-популярный туризм. Ее вела доцент Оксана Чеховская. Там обсуждали, как с помощью путешествий можно заинтересовать людей наукой, промышленностью и образованием. Например, представитель комитета по туризму Москвы рассказал, как столица помогает школьникам выбрать будущую профессию, а историк Игорь Власенко говорил о том, как туризм может вовлекать молодежь в науку.

Также говорили об образовательном туризме и современных цифровых сервисах. Оксана Аширова представила платформу, которая помогает школьникам узнавать о вузах и выбирать свой путь в учебе.

Конференция показала, что темы культуры, традиций и гостеприимства сегодня очень важны. А еще она помогла укрепить связи Московского Политеха с учеными и специалистами из других стран.