Зеленский получил фото с Трампом, но не деньги: военкор Коц об итогах саммита G7

Владимир Зеленский на саммите Большой семерки Фото: REUTERS.

Что получила Украина от прошедшего саммита Большой Семерки в Эвиане с участием Зеленского. Признание тезиса «Россия не побеждает» от всех семи лидеров крупнейших стран Запада. Фотографию Зеленского с Трампом — первая личная встреча за почти четыре месяца, тридцать минут. Британский пакет санкций против российских СПГ-танкеров. Канадский — против 160 структур теневого флота. Британскую сделку по обогащённому урану для украинского «Энергоатома» через Urenco на два года. Устное согласие от Трампа по лицензиям на производство противоракет систем ПВО Patriot в Европе, а может даже и на Украине.

Чего Украина не получила. Денег. 52 миллиарда долларов бюджетной дыры на 2026–2027 годы лидеры G7 даже не обсудили. Конкретных систем, сроков и объёмов по поставкам ПВО для Украины в коммюнике — ноль. Подписанных лицензий на Patriot — ноль. Нового санкционного пакета США — ноль.

Что получила Россия. Возврат к довоенному статус-кво по американским санкциям: временные лицензии Минфина США истекают 17 июня, Трамп их продлевать не планирует. Неприятно, но это не новые санкции — это отмена временного послабления. Британско-канадские удары по теневому флоту — здесь конкретнее и больнее.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Трамп играет роль девушки с резкими переменами настроения. Хочу — верну санкции, хочу — дам лицензии, хочу — сниму и то, и другое. И главное — у самих американцев боеприпасный кризис. 16 июня Трамп задействовал Defense Production Act как раз из-за дефицита после иранской войны. Американская компания Lockheed выпускает около 50 ракет системы ПРО PAC-3 в месяц на весь мир. Украина расходует 60–65. Лицензии давать просто нет смысла.

В сухом остатке Эвиан зафиксировал новую расстановку. Европа платит и воюет. Украина просит и надеется. США торгуются с обеих сторон. Россия сохраняет инициативу на земле.

Это не победа и не поражение. Это закрепление статус-кво — с лёгким санкционным усилением и без перелома по оружию.

А фронт работает по-старому. И главный итог Эвиана для нас — не в Эвиане. На фронте.

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