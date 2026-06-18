Выбираем корм для собаки: простая инструкция для заботливых хозяев

Фото: premier.pet

1. Сухой, влажный или, может быть, оба?

Идеальная формула:

• 90% сухой корм — это база. Он полезен для зубов, удобен в хранении и всегда свежий в миске;

• 10% влажный корм — как лакомство утром или вечером. Разнообразит рацион и поддержит водный баланс.

Важный момент! Если даете влажный корм, чуть уменьшите порцию сухого. Иначе питомец рискует набрать лишний вес.

Почему сухой корм — это удобно:

• много витаминов и калорий в маленькой порции;

• чистит зубы от налета (собака дробит корм— зубы работают!);

• легко хранить и брать в поездки.

Зачем нужен влажный корм:

• до 80% воды — полезно для восполнения водного баланса;

• яркий вкус и запах — для привередливых гурманов;

• ближе к натуральной еде.

2. Размер имеет значение.

Гранулы корма бывают разными, и это не просто так. Производители учитывают размер челюстей вашей собаки:

• щенки: 6-8 мм;

• юниоры: 12-14 мм;

• мини-породы: 6-8 мм;

• средние породы: 12-14 мм;

• крупные: 19-21 мм.

Почему это важно?

Крупная собака может глотать мелкие гранулы не жуя, съедать их слишком быстро, заглатывая воздух в процессе, что может привести к дискомфорту после еды, а маленькой собаке будет сложно дробить большие гранулы, что приведет к повышенной нагрузке на её маленькие челюсти.

Правильный размер = качественное дробление корма = здоровое пищеварение = чистые зубы.

3. Как перейти на новый корм без стресса

Резкая смена питания — это, как если бы вы разом сменили средиземноморскую кухню на паназиатскую, не дав пищеварительной системе возможности адаптироваться. Не всегда это может обойтись без последствий для пищеварения, не говоря уже о стрессе от отсутствия привычного питания.

Собаки тоже могут реагировать – внезапная смена корма может привести к расстройству пищеварения, отказу от еды и даже стрессу с ощущением, что их «обделяют».

Используйте правило 20%:

• день 1-2: 80% старого корма + 20% нового;

• день 3-4: 60% старого + 40% нового;

• день 5-6: 40% старого + 60% нового;

• день 7-8: 20% старого + 80% нового;

• день 9+: только новый корм.

Просто смешивайте их в одной миске. Так собака привыкнет к новому вкусу постепенно и без лишнего стресса.

Фото: premier.pet

4. На что смотреть при выборе корма?

1. Возраст: щенок, взрослая или пожилая собака.

2. Размер породы: маленький, средний, крупный.

3. Размер гранул: должен соответствовать челюстям.

4. Состав: мясо на первом месте.

5. Бренд: выбирайте проверенных производителей. Например, бельгийский корм Premier – это полнорационные линейки, разработанные для собак с чувствительным пищеварением и склонностью к аллергии. В основе всех кормов Premier – только свежее мясо, без костей, субпродуктов и других тяжело усваиваемых компонентов. Состав сбалансирован по всем незаменимым питательным веществам и дополнительно обогащён пребиотиками для формирования здорового микробиома кишечника.

В ассортименте Premier используется три вида мяса – индейка, ягненок, лосось. Их выбрали не случайно: эти виды мяса реже вызывают пищевые реакции и обладают высокой питательной ценностью. Курицы в составе корма нет – по статистике она чаще вызывает нежелательные реакции у животных, и многие владельцы предпочитают корма без нее.

По той же логике в составе нет пшеницы и других злаковых, содержащих глютен. Вместо них – натуральные пищевые волокна и клетчатка из риса, цикория, фруктов, овощей и ягод, необходимые для нормальной работы кишечника.

Углеводный профиль тоже продуман: в формулах Premier не используется соя и кукуруза, основными источниками крахмала выступают рис, горох и картофель. Такая комбинация дает оптимальное количество клетчатки и обеспечивает комфортное пищеварение.

Главный совет.

Не экспериментируйте слишком часто. Собаки — консерваторы. Нашли хороший корм, который подходит? Кормите им!

Здоровья вашим хвостикам и долгих лет вместе!

Подробнее о характеристиках, составе и вариантах рационов бельгийского корма Premier ниже.

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