Выбираем корм для собаки: простая инструкция для заботливых хозяев

1. Сухой, влажный или, может быть, оба?
Идеальная формула:
• 90% сухой корм — это база. Он полезен для зубов, удобен в хранении и всегда свежий в миске;
• 10% влажный корм — как лакомство утром или вечером. Разнообразит рацион и поддержит водный баланс.
Важный момент! Если даете влажный корм, чуть уменьшите порцию сухого. Иначе питомец рискует набрать лишний вес.
Почему сухой корм — это удобно:
• много витаминов и калорий в маленькой порции;
• чистит зубы от налета (собака дробит корм— зубы работают!);
• легко хранить и брать в поездки.
Зачем нужен влажный корм:
• до 80% воды — полезно для восполнения водного баланса;
• яркий вкус и запах — для привередливых гурманов;
• ближе к натуральной еде.
2. Размер имеет значение.
Гранулы корма бывают разными, и это не просто так. Производители учитывают размер челюстей вашей собаки:
• щенки: 6-8 мм;
• юниоры: 12-14 мм;
• мини-породы: 6-8 мм;
• средние породы: 12-14 мм;
• крупные: 19-21 мм.
Почему это важно?
Крупная собака может глотать мелкие гранулы не жуя, съедать их слишком быстро, заглатывая воздух в процессе, что может привести к дискомфорту после еды, а маленькой собаке будет сложно дробить большие гранулы, что приведет к повышенной нагрузке на её маленькие челюсти.
Правильный размер = качественное дробление корма = здоровое пищеварение = чистые зубы.
3. Как перейти на новый корм без стресса
Резкая смена питания — это, как если бы вы разом сменили средиземноморскую кухню на паназиатскую, не дав пищеварительной системе возможности адаптироваться. Не всегда это может обойтись без последствий для пищеварения, не говоря уже о стрессе от отсутствия привычного питания.
Собаки тоже могут реагировать – внезапная смена корма может привести к расстройству пищеварения, отказу от еды и даже стрессу с ощущением, что их «обделяют».
Используйте правило 20%:
• день 1-2: 80% старого корма + 20% нового;
• день 3-4: 60% старого + 40% нового;
• день 5-6: 40% старого + 60% нового;
• день 7-8: 20% старого + 80% нового;
• день 9+: только новый корм.
Просто смешивайте их в одной миске. Так собака привыкнет к новому вкусу постепенно и без лишнего стресса.
4. На что смотреть при выборе корма?
1. Возраст: щенок, взрослая или пожилая собака.
2. Размер породы: маленький, средний, крупный.
3. Размер гранул: должен соответствовать челюстям.
4. Состав: мясо на первом месте.
5. Бренд: выбирайте проверенных производителей. Например, бельгийский корм Premier – это полнорационные линейки, разработанные для собак с чувствительным пищеварением и склонностью к аллергии. В основе всех кормов Premier – только свежее мясо, без костей, субпродуктов и других тяжело усваиваемых компонентов. Состав сбалансирован по всем незаменимым питательным веществам и дополнительно обогащён пребиотиками для формирования здорового микробиома кишечника.
В ассортименте Premier используется три вида мяса – индейка, ягненок, лосось. Их выбрали не случайно: эти виды мяса реже вызывают пищевые реакции и обладают высокой питательной ценностью. Курицы в составе корма нет – по статистике она чаще вызывает нежелательные реакции у животных, и многие владельцы предпочитают корма без нее.
По той же логике в составе нет пшеницы и других злаковых, содержащих глютен. Вместо них – натуральные пищевые волокна и клетчатка из риса, цикория, фруктов, овощей и ягод, необходимые для нормальной работы кишечника.
Углеводный профиль тоже продуман: в формулах Premier не используется соя и кукуруза, основными источниками крахмала выступают рис, горох и картофель. Такая комбинация дает оптимальное количество клетчатки и обеспечивает комфортное пищеварение.
Главный совет.
Не экспериментируйте слишком часто. Собаки — консерваторы. Нашли хороший корм, который подходит? Кормите им!
Здоровья вашим хвостикам и долгих лет вместе!
Подробнее о характеристиках, составе и вариантах рационов бельгийского корма Premier ниже.
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