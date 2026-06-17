«Уйду в тень»: Карина Кросс после волны хейта из-за свадьбы задумалась о смене профессии

Блогер Карина Кросс рассказала, что тяжело переживает хейт в свой адрес. Фото: Личная страничка в соцсети

Блогер Карина Кросс опубликовала эмоциональное видео, в котором со слезами на глазах призналась, что переживает непростой период. По словам звезды соцсетей, она все чаще задумывается о том, чтобы отойти от публичной деятельности и сосредоточиться на других проектах.

Карина рассказала, что раньше спокойно относилась к шуткам в свой адрес и даже радовалась, если ее контент помогал людям улыбнуться. Однако сейчас, по ее ощущениям, атмосфера в интернете сильно изменилась. Вместо юмора и доброжелательности она все чаще сталкивается с агрессией и злостью.

Блогер призналась, что ей становится сложно заниматься творчеством в среде, где открытость воспринимается как слабость, а доброта вызывает насмешки. «Я не совсем понимаю, чего хочу. Раньше мне очень нравилось, когда люди надо мной смеялись. Я понимала, что делаю кого-то счастливее. Люди улыбаются, и я поднимаю их настроение. Хоть чуточку делаю мир лучше. А сейчас люди не улыбаются. Сейчас это оскал. Жестокий, злобный оскал», — призналась Карина.

В конце обращения блогер заявила, что может на время исчезнуть из публичного пространства. «Пока я не знаю, что делать. Уйду в тень, писать сценарии и размышлять о насущном», — сказала Кросс. Под публикацией Карину поддержали поклонники. Многие подписчики призвали ее не обращать внимания на негатив и поблагодарили за искренность.

Эмоциональное обращение появилось на фоне громкого обсуждения ее отношений с 22-летним хоккеистом Марком Рудаковским. После свадьбы пары соцсети буквально захлестнула волна комментариев о разнице в возрасте между супругами. Некоторые пользователи называли молодоженов «мамой и сыном».

Впрочем, сама Карина уверена, что значительная часть подобных сообщений могла быть неорганической. Ранее блогер заявила, что столкнулась с заказной атакой ботов. По ее словам, ей рассказали о существовании специальных платформ, через которые можно массово отправлять негативные комментарии под публикациями. Кросс утверждает, что получила информацию о человеке, который якобы организовал травлю. Более того, блогер заявила, что у нее есть подтверждения и переписки.

«Я даю этой мрази несколько дней. Если ты не выйдешь со мной на связь и не объяснишь, как такой ублюдский поступок мог быть совершен и по какой причине, то я солью все абсолютно», — говорила Карина.

История отношений Карины Кросс и Марка Рудаковского с самого начала вызывала бурное обсуждение в интернете. Разница в возрасте между супругами составляет 11 лет. О романе пары стало известно весной этого года, а вскоре хоккеист сделал возлюбленной предложение прямо во время матча.

Сначала влюбленные обвенчались в православном храме, а спустя несколько дней официально зарегистрировали брак. Для блогера этот союз стал вторым. Ранее Карина была замужем за Евгением Ершовым. После расставания она познакомилась с Рудаковским на съемках летом 2025 года. Позже спортсмен участвовал в проекте «Ледниковый период», где выступал в паре с Елизаветой Туктамышевой и дошел до финала.

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