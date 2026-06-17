Политолог Коновалов о голландских учениях с лагерями для русских пленных: «Это одна из форм шизофрении»

Голландцы показали, до какого сумасшествия они могут дойти. Фото: VanderWolf Images/Shutterstock/Fotodom

Накануне армия Нидерландов провела масштабные учения по развёртыванию лагеря для российских военнопленных на две тысячи мест. Маневры прошли в районе Марнехёйзена. Лагерь оборудован современными системами наблюдения. Там много камер и дронов. Условия содержания называют комфортными. Есть двухъярусные кровати и душевые. Имеется медпункт. Разрешены письма. Не разрешен телефон. В российском посольстве назвали эти потуги гротескными. И обвинили Амстердам в нагнетании напряжённости.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, политологом, кандидатом исторических наук Иваном Коноваловым.

ГОЛЛАНДЦЫ БОЯТЬСЯ?

- Даже голлландцы перестают нас бояться?

- Нет, скорее, наоборот. Эти учения демонстрирует панику. Она захватывает военно-политическое руководство европейских стран. Голландцы показали, до какого сумасшествия они могут дойти. Другие европейские политики из стран, которые входят в Евросоюз и НАТО, тоже отличаются дикими заявлениями.

-Учения с русскими пленными - демонстрация серьезного сумасшествия?

- Да, помешательства. Это из серии истерики политиков вроде министра обороны США, который выкинулся из окна с криком «Русские идут!».

ПРИМЕРЫ ИСТЕРИКИ

- Мы именно это сейчас наблюдаем?

- Примерно. Понятно, что это происходит не просто так. Да, это серьезное накручивание. Один генсек НАТО Рютте чего стоит, человек из Бенилюкса. Его заявления одно другого страшнее. При том он абсолютно безответственный персонаж.

- Откуда такой вывод?

- Это у него на лице написано. Он кидается «страшными» заявлениями. И все это в итоге выливается в подобное построение концлагерей. Концлагерь-то они строят, скорее, для себя. Это одна из форм шизофрении – создание подобных вещей.

ЛАГЕРЯ ДЛЯ СВОИХ?

- Может быть, это замаскированное желание быстренько развернуть лагеря для большого количества несогласных внутри страны, которое только растет?

- Голландские военные чем всегда отличались? Тем, что они героически отступали и отважно сдавались. И почти всегда все их громили наголову. И вот они решили вдруг выделиться. И создали информационный прецедент, который все обсуждают.

- Но многие смеются над голландцами, иронизируют.

- Да, но с другой стороны, есть и другие заявления, что, давайте-ка вспомним Третий Рейх и нацистов, когда среди голландцев было очень много сторонников Гитлера. Они таким образом свои фантомные боли пытаются смягчить.

РУССКИЕ ИДУТ?

- Может, это «хитрость военная» - заманить русского солдата какой-то голландской кашей, болтовней и культурным содержанием, они же уверены, что у нас стиральных машин нет, а вместо туалета - дырка в полу?

- Возможно, в Голландии это выкристаллизовалось в особую штуку - создание концлагеря. Вот эти безумные разговоры, самонакручивание и постоянные рассуждения в военном комитете НАТО о том, что русские сейчас придут, надо быть готовыми, а мы вообще не готовы. И эта истерия у голландцев может выйти боком.

- Не только у них...

- У поляков это по-другому. Вспомните «историю 20 беспилотников». Они по всей Польше летали. Один попытались сбить. Он упал в итоге в польский дом. После этого их лидер Туск выходит с заявлением: виноваты русские! Хотя быстро выяснилось, что дрон украинский. И сейчас я просто уверен, что мы станем свидетелями дальнейших европейских безумств. Они будут на грани трагифарса. С одной стороны - трагичны и провокационны. А с другой стороны – просто смешны. Лучше - не замечать.

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