Трамп подписал проукраинскую резолюцию на саммите G7: вот что за этим стоит

Трамп приветствовал участников саммита G7 словами «Я босс» Фото: REUTERS.

Опоздав сегодня на совещание G7 по экономическим вопросам, Дональд Трамп вошел в зал со словами: «Я здесь босс!» И, в общем, не шутил.

Одной из главных задач саммита во Франции было заручиться согласием Дональда с линией друзей Киева на усиление военной поддержки Украины и ужесточение санкций против России.

Под итоговым заявлением по геополитическим вопросам лидеров стран «Большой семерки» стоит и подпись президента США. В разделе «Украина» в этом документе прописана «непоколебимая поддержка» режима Зеленского и «солидарность с украинским народом».

Есть там и про «успехи на поле боя в последние месяцы», которых якобы добился Киев. И про то, что «сейчас наметился новый импульс», который надо поддержать и ускорить увеличением поставок Украине оружия, прежде всего систем ПВО и средств дальнего поражения.

Ну чем не победа. «Трамп с нами!», - радостно кричат лидеры ведущих стран Запада. Неужели его додавили, хотя накануне саммита в разговоре с президентом России американский лидер пообещал воздействовать ради мира как раз на Украину и ЕС?

Все дело во втором разделе документа – «Ближний Восток». Ну разве мог Трамп не подписать заявление, где его имя трижды упомянуто в связи с соглашением между США и Ираном? Первый раз, когда говорится, что благодаря ему возобновится судоходство по Ормузскому проливу. Второй - когда подчеркивается, что соглашение с Ираном «достигнуто под руководством президента Трампа». Третий – в пассаже о том, что «достигнутое при президенте Трампе» соглашение «может обеспечить мир и безопасность для всех в регионе».

Одной из главных задач саммита во Франции было заручиться согласием Дональда с линией друзей Киева на усиление военной поддержки Украины и ужесточение санкций против России. Фото: REUTERS.

ЕЛЕЙ НА ТРАМПОВСКУЮ ДУШУ

«Это соглашение дает историческую возможность предотвратить получение Ираном ядерного оружия, - льют бальзам на сердце Трампа его коллеги по G7. - Мы поддерживаем соглашение и готовы внести свой вклад в его реализацию. Мы подтверждаем, что Иран никогда не получит ядерное оружие».

Тут, как выражаются знающие люди, очевиден когнитивный диссонанс. Разве не те же лидеры Франции, Британии, ФРГ, Италии и даже Японии отказались помочь Трампу в войне с Ираном, когда он их просил об этом? Ответ был один – «Это не наша война».

Теперь они, получается, восхваляют еще не состоявшуюся победу в этой войне и поют осанну ее зачинщику? На что только не пойдешь, чтобы иметь возможность сказать: «Трамп с нами».

«К УКРАИНЕ ВЕРНУСЬ ПОЗЖЕ»

А для главы Белого дома это заявление – как охранная грамота в борьбе с противниками внутри Америки. Соглашение с Ираном, которое должны подписать в Швейцарии в пятницу, подвергают в США жесточайшей критике, в том числе со стороны Республиканской партии.

Трампа на все лады обвиняют в том, что он фактически проиграл войну и пошел на все требования Тегерана.

- Враки это все! – может он теперь отвечать злопыхателям, размахивая заявлением G7. – Видите, что тут написано? И Ормузский пролив я открыл (неважно, что он был закрыт в ответ на американскую интервенцию). И навсегда лишил Иран ядерного оружия тоже я (неважно, что иранцы и до войны подтверждали свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия). Кто сомневается, что я выиграл?

Трампа на прошедшем саммите интересовало именно это – получить поддержку лидеров Запада по поводу своего хитрого маневра, когда затеянная им провальная война объявляется полной победой. А украинские дела для него в этот момент отошли на второй план. Ведь сказал же Дональд, что вернется к ним, но чуть позже.

Даже его слова о том, что санкции против российской нефтянки могут возобновиться - вовсе не новость. Эти санкции уже существуют, просто американцы приостанавливали их, чтобы удерживать взлетевшие после закрытия Ормузского пролива цены на мировых рынках. Кстати, сегодня как раз последняя лицензия США на поставки нефти из России и закончилась.

Так что выдавать слова Трампа о новых санкциях против России за свою победу покровителям Зеленского не стоит. Трамп дал, Трамп взял. Ну, обещал он еще одну встречу с киевским гостем на полях саммита, а потом передумал. Давно пора привыкнуть, мало ли что и кому хозяин Белого дома обещал?

Трамп и его коллеги по G7. Фото: REUTERS.

НУЖДАЮЩИЙСЯ КИЕВ

Вот и саммит «Большой семерки» ясности так и не дал: поддерживает Трамп Украину или нет?

«Самый важный вопрос заключается в том, является ли президент Трамп нашей «козырной картой», - сказал на Euronews бывший премьер незалежной Яценюк (объявлен в РФ в федеральный розыск), добавив, что пока непонятно, окажет ли Трамп существенное давление на Россию.

Яценюк подчеркнул, что Киев по-прежнему «отчаянно нуждается» в поддержке Вашингтона: «Мы можем выиграть эту войну, но только если будем плечом к плечу с Соединенными Штатами».

Трамп не раз заявлял, что конфликт на Украине – не его война. Развязал ее Байден, а нынешний президент США лишь возвращает деньги, которые его предшественник угрохал на поддержку Украины.

Поэтому есть большое сомнение, что Трамп встанет «плечом к плечу» с Зеленским. Ведь это означало бы, что США захотят повоевать с Россией.

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