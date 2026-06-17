Закрывают школы и аэропорты, отменяют автобусы? Россиян пугают карантином из-за лихорадки Эбола

В сети появилась информация о введении жестких ограничений в Татарстане и на Урале из-за вспышки Эболы в регионах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закрытия торговых центров, приостановка работы школ, университетов, детских садов и даже общественного транспорта… В сети появилась информация о введении жестких ограничений в Татарстане и на Урале из-за вспышки Эболы в регионах. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, это всего лишь провокации.

Оба вброса сделаны идентично - их тиражируют сомнительные источники, используя сделанные с помощью ИИ памятки и копии официальных документов. Правда, совсем не качественные, а сделанные на скорую руку.Так, «указ» из Татарстана совсем не похож на оригинал. В нем использован другой шаблон, подписи ручные, хотя в официальном электронном документообороте они так не проставляются. Да и расхождения с оригинальным вариантом тоже заметны. Внизу строки отсутствуют реквизиты Минздрава - а это обязательная часть.

То же самое касается и Свердловской области. Во-первых, приказал областного Минздрава от 15 июня 2026 года за номером 502-Л не существует. А во-вторых, буква «Л» в законе о правовых актах региона не присутствует, то есть, ее не используют в подобных распоряжениях. Кроме того, все школы и детские сады открыты, автобусы ходят, аэропорты работают… Еще анонимные авторы пишут «В Урале», в том время как используется повсеместно - «На Урале».

Пугающие сведения публикуют каналы, которые регулярно распространяют такую ложь. Так, ранее там писали о создании регионального батальона «Ходячие мертвецы» для участия в СВО. Ничего подобного в действительности не было.

Кстати, фейковый приказ об Эболе предлагали и местным СМИ, в том числе поступил он и на электронную почту регионального филиала «Комсомольской правды». Правда, адрес у отправителя - не тот, что у реального Министерства здравоохранения. В ведомстве, кстати, подобные новости также опровергли.

Не стоит забывать, что случае введения карантина и таких ограничительных мер, об этом написали бы и правительственные ресурсы, и каналы профильных министерств. Да и не заметить запреты на улицах было бы невозможно. Ничего подобного на Урале и в Татарстане нет.

В Африке, действительно, фиксируются сотни случаев заражения лихорадкой Эбола - одной из самых опасных вирусных инфекций. В частности, проблемы есть в Республике Конго. Однако в Роспотребнадзоре РФ заявляют - риски завоза ее в Россию оцениваются как низкие. В то же время ведомство в рамках двустороннего взаимодействия оказывает консультативно-методическую и практическую помощь африканским странам в борьбе с недугом.Власти просят пользователей не доверять сомнительным источникам, а ориентироваться только на проверенные и официальные каналы.