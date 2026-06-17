«Майкл» - фильм о Джексоне: каким он был до того, как стал поп-королем

Фильм «Майкл» (2026) – грандиозное кинособытие, полное песен, танцев и незабываемых моментов Фото: кадр из фильма.

В российском прокате лента режиссера Антуана Фукуа и продюсера Грэма Кинга о большом пути Майкла Джексона от юного дарования к признанному статусу короля поп-музыки. Это грандиозное кинособытие, полное песен, танцев и незабываемых моментов. И в то же время это достоверная история восхождения к славе, причем весьма необычная. По ходу сюжета рождается первая современная суперзвезда планетарного масштаба. Герой обретает свой голос, надежду, и запускает волну, подобную землетрясению, которая сотрясает всю мировую культуру и не угасает по сей день.

Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

РЕЖИССЕР

«Фантазия Майкла не знала границ. Он видел потенциал, незримый для всех остальных. И потому, хотя он вдохновил бесчисленное множество других артистов, его голос, движения и связь с аудиторией остаются совершенно уникальными. Второго Майкла нет и быть не может», - заявил режиссер Антуан Фукуа («Падение Олимпа», «Великолепная семерка», сериал «Мэр Кингстауна» и трилогия «Великий уравнитель») перед началом съемок.

Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

ПРОДЮСЕР

Чтобы осуществить свою задумку, Фукуа собрал первоклассную команду. Одним из ее центров стал продюсер Грэм Кинг – признанный мастер биографического кино. Его фильмы «Авиатор» (2004), «Хранитель времени» (2011) и «Богемская рапсодия» (2018) были отмечены номинациями на премию «Оскар» и рассказывали о личностях, чьи достижения вошли в историю.

«Среди моих героев были Говард Хьюз, Фредди Меркьюри и Мохаммед Али, – вспоминает Кинг. – И мне всегда хотелось подсветить тайную сторону их овеянной легендами жизни. Раскрыть то, что еще неизвестно зрителю».

Актер Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» (2018). Фото: Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После успеха «Богемской рапсодии» на Кинга посыпалось множество предложений снять фильм про других популярных музыкантов. Но продюсер никак не мог избавиться от мысли: «Куда двигаться дальше, когда ты уже рассказал историю Фредди Меркьюри?» Он решил взяться за самый рискованный проект. Всю свою жизнь Кинг был фанатом Майкла Джексона, и в 1981 году даже завел личное знакомство с его семьей. Но в то же время он понимал, что перенести на экран столь самобытную суперзвезду будет непросто.

Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

СЦЕНАРИСТ

Изучить феномен Майкла Джексона продюсер решил вместе с сценаристом Джоном Логанова («007: Координаты “Скайфолл”», «Авиатор», «Гладиатор»). Бесчисленные заслуги своего героя – свыше миллиарда проданных пластинок, 26 призов American Music Awards, 13 премий «Грэмми», 30 рекордов Гиннесса (в том числе статус «Самого успешного шоумена в истории»), несколько наград за благотворительность, множество попаданий в «Зал славы» – Логан отодвинул на второй план.

Юный Майкл с семьей. Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

Прежде всего, автору сценария хотелось рассказать о том, кем Майкл хотел стать и каким его видела публика, которую он словно переносил в иную вселенную. Чтобы не ужимать всю биографию Джексона до полнометражного фильма, сценарист сосредоточился на его ранних годах, когда артист пережил свою главную трансформацию. Из чуткого мальчика, росшего на глазах миллионов поклонников, Майкл превратился в молодого, полного энергии певца, который представил миру нечто доселе невиданное.

Прежде всего, автору сценария хотелось рассказать о том, кем Майкл хотел стать и каким его видела публика, которую он словно переносил в иную вселенную. Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

«За всеми его успехами билось горячее сердце человека, желавшего приносить людям радость. Для Майкла музыка была по-настоящему духовным актом, что способен объединять и даже в каком-то смысле исцелять людей по всему миру», - вспоминал Логан.

Он погрузился в изучение материала и даже ознакомился с документами из личного архива певца, предоставленными наследниками Джексона. Сценарист рассказывал: «Материала было чрезвычайно много. Сотни страниц заметок, которые оставил Майкл, источники вдохновения, тексты песен. Как, например, менялась Beat It по пути от изначальной идеи к итоговому исполнению?»

Фото: кадр из фильма «Майкл» (2026)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ

Создатели фильма много лет искали актера, способного сыграть главную роль, и в итоге нашли его среди родных певца. Их выбор пал на Джаафара – родного племянника Майкла, сына Джермейна Джексона и Алехадры Женевьев Оазиазы. Кандидат казался неочевидным. Джаафар добился немалых успехов как певец, однако в кино он прежде не играл и не умел профессионально танцевать. Кто знал, насколько органично он будет смотреться в кадре? И все же авторы раскрыли в Джаафаре нежность и огромную трудоспособность, что были в Майкле.

Племянник Майкла Джексона - Джаафар Джексон (слева) - сыграл его байопике «Майкл». На черно-белом фото молодой король поп-музыки перед первым концертом. Фото: кадр из трейлера «Майкл» (2026), KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В самом начале кастинга Джаафар Джексон даже не предполагал, что его тоже будут рассматривать на главную роль. Конечно, многие и раньше отмечали его внешнее сходство с легендарным родственником, но о том, чтобы сыграть его в кино, юный Джаафар даже не задумывался. Даже опытные звезды несколько раз подумали бы, прежде чем взвалить на себя такую ответственность.

«Впервые узнав о создании фильма, я точно не собирался играть Майкла. Я даже не мечтал стать актером. Так что в первую очередь я подумал: «Интересно, кто его сыграет?» - признавался Джаафар.

Он всегда пристально следил за карьерой дяди, с самого детства, но просто подражать члену своей семьи он не хотел: «В детстве я был им просто одержим. Я сидел в той же самой комнате, где когда-то сидел Майкл, и пересматривал его турне и клипы, изучал его. Тогда я толком не понимал, в чем дело, но мне хотелось пропитаться этой зашкаливающей энергией. Учась у великих, ты тоже приближаешься к величию».

Съемочная группа фильма «Майкл» на премьере картины в Лос-Анджелесе Фото: REUTERS.

Подготовка к роли заняла два года. Каждый день актер репетировал, и даже во время отдыха продолжал изучать дневники, переписку и выступления Майкла. На съемках, где его окружали опытные артисты – Колман Доминго, Ниа Лонг, Джулиано Вальди, Кейлин Даррел Джонс, Лора Хэрриер и Майлз Теллер, – Джаафар поражал коллег своим особым внутренним светом, который отражает и преломляет волшебную энергию Майкла Джексона.

И вот что в итоге сказал о нем режиссер проекта Антуан Фукуа: «Джаафар выглядит абсолютно убедительно и тем вовлекает зрителей в мир фильма. Мы все сошлись на том, что Майкла нельзя повторить. Вместо этого Джаафару удалось нащупать его фирменную позитивную энергию. Он воссоздает ее в моменте, позволяет ее прочувствовать».