Рособрнадзор ответил на все скандальные задания в ЕГЭ: первые итоги экзамена

Рособрнадзор подвел первые итоги ЕГЭ-2026 Фото: Ольга ЮШКОВА.

Основной период начался 1 июня. Почти все предметы уже сданы, остались только информатика и устная часть иностранных языков.

ОЦЕНКИ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Первыми в графике сдач были химия, литература, история и русский язык. По ним уже есть оценки.

- Работы проверяются с опережением на пару дней, - отметил на пресс-конференции в “Россия сегодня” заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский. - Даже по русскому уже начали выгружать результаты в ЛК участников (хотя могли бы аж 22-го: Ред).

На этих предметах и сосредоточились при подведении предварительных итогов.

Первыми в графике сдач были химия, литература, история и русский язык. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

РУССКИЙ: споткнулись о "преддверие"

Писали 661 756 чел.

Средний балл - 63,06.

Хорошо сдали* (61-100 баллов) - 375 625 чел.

* Отслеживать отдельно результаты в этом диапазоне (его еще называют “абитуриентский”) стали с прошлого года, опираясь на мнение ректоров. В вузах говорят, что такие абитуриенты успешно осваивают программу, нормально сдают экзамены и доучиваются.

Ошибки в заданиях ЕГЭ по русскому языку были в топе обсуждений уже в день сдачи (писали 4 июня). Выпускники и их родители жаловались (самый большой поток жалоб по традиции идет в тг-канал известной общественницы Екатерины Мизулиной) на опечатку в одном из заданий, где нужно было выбрать слова с правильным ударением: позвалаА. Мол, потеряли время, пытаясь понять, что бы значило удвоение буквы “а”. Еще сетовали на путаницу в заданиях с сочинением: дескать, предложенные для анализа тексты О. Куваева и В. Санина не совпадали с формулировками тем. А некоторым достался текст писателя А.Иличевского, который давно живет в Израиле и осуждает Россию - как так? Педагогов же зацепило задание, где фигурировали термины анафора, парцелляция, ассонанс, эпифора, метонимия: зачем эти сложности на экзамене, если они никак не отражают уровень грамотности детей?

В Рособрнадзоре старались оперативно реагировать на шум в соцсетях. По поводу текстов Куваева и Санина сказали, что все проверили - тексты соответствуют темам. Опечатку в слове признали, но с оговоркой: мол, она “не препятствовала успешному выполнению задания”. На пресс-конференции “скандальные” ситуации тоже затронули.

- Были информационные вбросы про якобы неоднозначные тексты и про неравнозначные по сложности в разных вариантах. Мы детально анализировали все тексты, пропустили их через дополнительную экспертизу, пока ждали результаты проверки и статистику, - рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. - Сейчас могу сказать: по всем трем содержательным критериям (К1, К2, К3) процент успешно выполнивших задание N27 с текстами разных авторов одинаково высокий - от 93 до 98.

Какие ошибки самые популярные? Оказалось, дети чаще всего буксовали в орфографии из-за небогатого лексического запаса (мало читают). Например, многие не знали слово “преддверие”, не помог даже контекст (“в преддверии праздника”). А еще кто-то пожаловался на экзамене на фразу “когда меня хватились”: мол, тут ошибка, правильно, наверное, будет “когда меня схватили”. Хотя ошибки нет - просто дети не знают слова “хватились”.

Общая картина выглядит достойно: средний балл по сравнению с прошлым годом вырос аж на 2,38 балла (это существенно) и составил 63,06. Почти каждый второй (тут тоже рост) написал хорошо или отлично, получив 61-100 “абитуриентских” баллов.

Стобалльников - почти две тысячи, а год назад было чуть меньше 1,5 тысяч. А вот число тех, кто не смог преодолеть порог для получения аттестата, чуть подросло: сейчас 1,19% против прошлогодних 1,17%. А процент недобравших до минимального балла для поступления в вуз снизился до 3,2% (было 3,8%).

Средний балл по сравнению с прошлым годом вырос на 2,38 балла Фото: Ольга ЮШКОВА.

ЛИТЕРАТУРА: дети набирают обороты

Писали 36 199 чел.

Средний балл - 63,49.

Хорошо сдали (61-100 баллов) - 17 981 чел.

Тоже были претензии к составителям тестов. В одном из вариантов предлагалось сопоставить имена героев романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» и их реплики. При этом высказывания одного персонажа не было, а другому принадлежали сразу две фразы. В бланке же предусмотрены однозначные ответы. Ошибка - минус один первичный балл, то есть вместо 100 сразу 94. Многие переживали и очень надеялись, что балл не снизят.

В Рособрнадзоре заверили по горячим следам, что составители тестов проведут детальный анализ. Но на встрече с журналистами про этот случай вообще не упоминали, заверив, что все прошло в штатном режиме и что дети “набирают обороты” из года в год: владеют терминологией, навыками анализа и интерпретации текста, умеют писать собственные тексты-рассуждения. И результаты улучшились. Чуть подрос средний балл (+1,62 за год), на полторы тысячи больше ребят получили 61-100 баллов. Стобалльников - 1613, что на 291 больше, чем годом ранее. А вот “двоек” стало больше почти на 1% - 5,3% против 4,5%. Почему, будут анализировать.

ХИМИЯ: мешала математика

Писали 92 395 чел.

Средний балл - 58,69.

Хорошо сдали (61-100 баллов) - 45 149 чел.

По химии тоже по всем показателям положительная динамика. Особенно заметен рост получивших “абитуриентские” баллы - почти на пять тысяч больше, чем в 2025-м. И по двоечникам процент чуточку сократился, но он все равно высокий - 16,9%.

- Проблемы у сдающих часто вовсе не с химией, а с математикой, - посетовал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии Дмитрий Добротин. - Многие выпускники либо вообще не приступают к заданиям, требующих сложных расчетов, либо допускают в расчетах ошибки.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

ИСТОРИЯ: хорошо отвечали про ВОв и СВО

Писали 81 465 чел.

Средний балл - 57,85.

Хорошо сдали (61-100 баллов) - 36 286 чел.

Как и по химии, есть рост по всем позициям. Разве что двоечников меньше - 8,6%.

Заместитель руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов отметил, что очень неплохо участники выполнили задания про ВОв и СВО. Мол, чувствуется усиленное внимание государства к вопросу преподавания истории. А вот периоды 16-17 век и конец 19 - начало 20 веков у нынешних выпускников “западают”.

В ТЕМУ

Что с нарушениями?

В этом году, отметили в Рособрнадзоре, помимо линии доверия и родительского патруля добавили еще и новый способ оперативного информирования о нарушениях. На всех пунктах приема экзаменов разместили плакаты с куаркодом, по которому можно было тут же настрочить жалобу или замечание, и она сразу же долетит до Рособрнадзора.

Так вот за прошедший период ведомство получило 141 обращение. Больше всего - на условия проведения экзаменов: не разрешали брать с собой воду и перекус, не пускали в санитарные комнаты, организаторы на местах косячили. Также в отчет попали пункты “жалобы на задания КИМ”, “сбой при печати экзаменационных материалов” и “отсутствие защелок в туалетах”.

По поводу самого первого инцидента нынешней кампании ЕГЭ в Санкт-Петербурге на пресс-конференции не говорили. Напомним, по данным СМИ, девочку не пропускали из-за того, что срабатывала рамка, и ей пришлось в туалете снять и отдать учительнице трусы, на которых были металлические колечки. Так и пошла сдавать экзамен без белья. Однако чиновники вскоре отрапортовали: мол, подняли видеозаписи с камер, провели расследование - “никто девочку не принуждал раздеваться”, “сожалеем, что она испытала стресс в ходе процедуры допуска”. Понимайте как хотите.

Не говорили и о том, сколько человек удалили за списывание, хотя такие случаи точно были. Полную статистику по нарушениям и ЧП, похоже, дадут вместе с итоговым отчетом в июле, когда завершится основной период сдачи ЕГЭ.