Текстильная промышленность жива: три истории из Вологды, которые это доказывают

Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Вологодский текстильный комбинат в этом году отметил 90-летие. Круглая дата — повод собрать вместе ветеранов, трудовые династии и молодых специалистов. Истории сотрудников показывают: оборудование и технологии важны. Но не важнее людей, которые развивают легкую промышленность в России.

— За эти годы мы вместе прошли серьезный путь — восстановили производство, обновили оборудование, внедрили новые технологии, освоили современные виды продукции. Словом — взялись за дело и довели его до ума. Но главное и самое важное — мы сохранили коллектив. Потому что любой актив — это прежде всего люди, которые в него вкладываются, — сказал Владимир Евтушенков, основатель АФК «Система», которая инвестировала в предприятие в 2018 году и запустила масштабную программу его обновления.

KP.RU публикует монологи сотрудниц комбината. Три истории, которые заставляют проникнуться искренней любовью к профессии.

ГЛАВНОЕ, ЧТО КОМБИНАТ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

Валентина Горбовская, контролер качества отделочного производства

Валентина Горбовская. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

В начале 80-х после окончания ткацкого училища Валентине Васильевне вручили трудовую путевку на Вологодский текстильный комбинат. Это документ означал, что ты уже распределен и тебя ждут на предприятии.

«Тогда все это воспринималось легко: подруги идут — и ты идешь. Когда я заканчивала восьмой класс (в те годы это последний класс средней школы — прим.ред.) к нам приезжали представители предприятий: рассказывали о работе, профессиях.

Один очень хороший мастер сумел убедить нас с подругой. Спокойно, по-человечески объяснил, что на комбинате нужны специалисты, что там можно вырасти. Вообще я хотела поехать учиться в московский техникум. Но решила остаться ближе к дому и пошла в местное училище, где провела три года.

В первый день пришлось сменить профессию. На комбинат я пришла как ткачиха. Прошла медкомиссию и оказалось, что в шумном цехе мне работать нельзя. Предложили перейти в контролеры качества. Так я и осталась в этой профессии и работаю в ней до сих пор.

Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Новые станки не сравнить со старой техникой. За минувшие годы больше всего изменилось производство и оборудование. Однако современная техника привносит и нюансы в работу контролера. Нам важно видеть мелкие дефекты, работать с качеством детально. В чем-то старые машины удобнее для точной разбраковки (процесс проверки партии товаров — прим.ред.). Зато на новых — большие объемы, поток.

Уйти я могла много раз. Но не ушла. Наверное, больше всего на мое решение остаться повлияли люди и атмосфера. Хорошее руководство, сильные специалисты. Главное — это ощущение, что ты часть большого дела.

И сама работа мне всегда нравилась. Особенно разнообразие тканей. Когда постоянно разные материалы, разные задачи — это интересно, это держит в профессии. Через контролера проходит вся продукция. Ты видишь результат труда многих. Это большая ответственность, но и профессиональное удовлетворение.

Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Потенциал у молодых есть – это точно. Молодежь сейчас разная. Есть ребята, которые быстро все схватывают, им достаточно объяснить один раз, и они уже работают. Есть те, кому нужно больше времени и поддержки. Но в целом хорошие специалисты есть. Просто сегодня их нужно больше вовлекать, мотивировать, подсказывать. Раньше система была жестче, а сейчас подход более мягкий.

90-летие — серьезная дата. Хочется, чтобы производство дальше развивалось, возвращало то, что было сильным раньше. Чтобы люди здесь работали с желанием и гордостью. И сохраняли традиции».

РАБОТА И ЖИЗНЬ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ — ПОЛВЕКА НА ЧЕТВЕРЫХ

Ирина Копейкина, заместитель начальника ткацкого производства

Фото: Пресс-служба АФК «Система».

На предприятии работают четыре человека из семьи Ирины Валерьевны. Общий трудовой стаж трудовой династии — 53 года.

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Для меня комбинат стал тем самым “лучше”. Здесь мы смогли себя найти, несмотря на различия в возрасте и образовании. Я устроилась на работу 3 февраля 2003 года — дату до сих пор помню. А уже 28 апреля сюда пришел мой муж. Мы начинали оба в прядильном производстве: я — прядильщицей, он — помощником мастера.

Со временем сформировался не только рабочий коллектив, но и круг друзей. Так что работа и жизнь переплелись очень тесно.

Комбинат постоянно меняется. Все годы, что я здесь работаю. Появлялись новые прядильные машины, современное оборудование, модернизировались цеха. В последние годы сильно изменился профиль производства: стали работать с хлопком, освоили сложные жаккардовые и арамидные ткани. Меняются не только машины: ремонтируются корпуса, расширяется производство и растет коллектив.

Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Здесь прошли лучшие годы моей жизни. У нас интересная и перспективная работа, есть возможность профессионального и карьерного роста, стабильность и социальные гарантии.

За годы было много запоминающихся моментов. Мои дочери, когда были маленькими, выступали вместе с нами на конкурсах предприятий. Девчонки произвели настоящий фурор, получили много подарков и сказали, что мамина работа — самая лучшая. Я хорошо помню и свою победу в конкурсе прядильщиков а также номинацию на лучшего по профессии, когда нас, троих работников, делегировали на получение премии «Золотое веретено».

С комбинатом связана вся моя семья. Когда я пришла сюда, дочке было пять лет. Сегодня она и ее супруг работают со мной. Дочь оказалась под моим началом: я переживала, но она меня не подвела.

Работа рядом с семьей — это особое чувство. Ты понимаешь, что можешь быть уверен в людях рядом, что все будет сделано качественно и вовремя. Родные стараются меня не подводить и не огорчать. Наверное, главный секрет того, что мы так долго остаемся на комбинате, — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

РЕМЕСЛО НЕ ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ

Дарья Рыбичева, ткач 5 разряда

Дарья отучилась в колледже по специальности «технолог текстильных изделий». Молодые специалисты часто приходят на комбинат через учебную практику. Так получилось и в жизни девушки.

Дарья Рыбичева. Фото: личный архив.

«Первое чувство: было немного страшно. Большое предприятие, масштаб, оборудование. Это ощущение быстро прошло. Люди встретили нас очень тепло, сразу начали обучать, объяснять, показывать. И постепенно комбинат перестал казаться чем-то “огромным и незнакомым” — он стал привычным и даже родным местом.

За время студенческой практики родилось новое ощущение: здесь хочется остаться. Наставники были внимательные, терпеливые, всегда спокойно объясняли, что и как нужно делать. Не было давления. Наоборот — чувство поддержки и вовлеченности. Учили не просто выполнять операции, а понимать их смысл. Тогда мы и поняли, что хотим здесь работать.

Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Удивило, как профессионально люди работают со сложным оборудованием. Это кажется простым только со стороны. На самом деле за этим стоит большой опыт и понимание процесса. Интересно постепенно разбираться, как устроено производство ткани — от пряжи до готового материала. Когда начинаешь понимать всю цепочку, это по-настоящему увлекает. Не просто работа, а сфера, в которую хочется погружаться глубже.

Больше всего мне нравится работать со станками. Особенно тот момент, когда ты полностью понимаешь оборудование — от начала до конца — и можешь не только работать самостоятельно, но и обучать новых сотрудников. Это придает уверенность, ты чувствуешь профессиональный рост.

Сейчас я продолжаю обучение в университете и планирую стать технологом ткацкого производства. На комбинате вижу для этого реальные возможности: здесь можно расти и переходить на новые уровни профессии.

Не согласна, что текстильная промышленность — неперспективная отрасль. Наоборот, она сейчас развивается. Это видно по обновлениям на комбинате. Так что работать в нашей сфере — это не про прошлое, а про развитие и будущее.

Мой студенческий выбор профессии оказался правильным. Комбинат стал для меня местом, где можно расти и развиваться в профессии. Ее действительно начинаешь понимать и ценить только в процессе работы».