Хаос больше не работает: как Екатерина Мариненко превратила рынок постановочного рестлинга в систему

Екатерина Мариненко работает в сегменте постановочного рестлинга уже несколько лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Постановочный рестлинг - один из заметных феноменов современной индустрии развлечений. По объему это уже давно не нишевый жанр: мировой рынок профессионального рестлинга оценивается в 5,8 миллиарда долларов и продолжает расти. WrestleMania - главное ежегодное шоу WWE - собирает десятки тысяч зрителей из десятков стран, а сама организация проводит более 500 мероприятий в год и доступна примерно 36 миллионам зрителей в более чем 150 странах. В январе 2025 года WWE заключила десятилетний контракт с Netflix - сделка оценивается примерно в 5 миллиардов долларов и стала одним из крупнейших медиаконтрактов в истории спортивного развлечения.

Но за пределами больших арен и телетрансляций существует живой независимый сегмент той же индустрии - рестлеры, которые сами организуют туры, сами выстраивают аудиторию и сами управляют всей операционной стороной. Екатерина Мариненко работает в этом сегменте несколько лет - сначала как успешный участник рестлинг-сцены, затем как организатор международных проектов. За это время она провела более 30 туров по Европе, участвовала в десятках мероприятий в семи странах и выстроила систему работы, которую сегодня пытаются повторить другие участники рынка.

Когда все держится на одном человеке

В прошлом году, когда геополитическая ситуация резко осложнилась сразу в нескольких регионах, большинство организаторов в индустрии поступили предсказуемо: тихо перенесли мероприятия или пропали из переписки. Мариненко связалась с каждым участником, вернула депозиты и договорилась о новых датах. В любой другой сфере услуг это был бы минимальный стандарт. В секторе развлечений, где операционная культура только складывается, а форс-мажоры принято решать в последний момент, - такой подход выделяет организатора мгновенно.

Сектор независимых развлечений устроен так, что операционная нагрузка с ростом масштаба увеличивается непропорционально. Международные туры, координация участников из разных стран, управление очередью запросов, логистика площадок – все это требует инфраструктуры, которой у большинства организаторов попросту нет. Результат предсказуем: чем активнее растёт спрос, тем быстрее накапливаются сбои. За последние два года количество входящих запросов на участие в проектах Мариненко выросло втрое - и именно тогда стало очевидно, что ручной режим больше не работает.

«Людей хватает. Не хватает системы. Многие до сих пор относятся к этому как к чему-то временному - сегодня поработал, завтра исчез. Аудитория это чувствует моментально», - говорит Мариненко.

Как переписки превращаются в систему

Сначала появились отдельные календари - для туров, логистики, повторных участников. Потом система подтверждений: каждое мероприятие сопровождается письменными договорённостями, участники заблаговременно получают всю необходимую информацию о площадке и логистике. Перед каждым туром формируется внутренний операционный документ - с составом участников, ключевыми договорённостями и деталями, согласованными на этапе переговоров.

Сейчас значительная часть процессов автоматизирована. Инструменты на основе искусственного интеллекта обрабатывают входящие запросы, ведут очередь ожидания, мониторят актуальную ситуацию в странах, куда планируются туры - именно так удаётся предупреждать участников о форс-мажорах до того, как они становятся критическими.

Принципиальный момент - предсказуемость финансовых условий. Все договорённости об участии фиксируются письменно и соблюдаются вне зависимости от обстоятельств. В индустрии, где организационная культура только складывается, это само по себе становится частью репутации. Вся деловая коммуникация ведётся через электронную почту - это создаёт чёткую историю договорённостей и исключает разночтения на любом этапе подготовки.

«Репутацию нельзя купить. Ее можно только выстроить - через то, насколько ты предсказуем. Сказал - сделал», - говорит Мариненко.

Лондон: когда организация важнее имени

Во время одного из недавних туров в Лондоне в те же даты в городе работали несколько организаторов с заметно большей медийностью и более длинным стажем. Часть аудитории всё равно выбрала мероприятия Мариненко. Причина, которую люди называли потом, оказалась простой: им важно было знать заранее - где именно, как добраться, что их ждет. Не примерно, а точно.

Площадка рядом с транспортной развязкой, подробные инструкции для каждого участника, напоминание по времени. Более половины участников того тура приходили повторно или по рекомендации - в индустрии развлечений это один из самых надёжных показателей качества работы организатора. Часть участников сразу же написала с просьбой забронировать место на следующем мероприятии ещё до объявления дат.

Туры по Европе Мариненко ведет регулярно: Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Великобритания. Каждая страна - своя коммуникационная задача. В Германии или Нидерландах «да» означает «да». В Великобритании вежливое «конечно, с удовольствием» с большой вероятностью означает «возможно, если ничего не изменится». Это напрямую влияет на структуру договорённостей и условия отмены. Немец спокойно едет пятьдесят минут на машине. Голландец - нет, ему нужно рядом с общественным транспортом. Дубай стоит особняком - там появились первые запросы на организацию мероприятий за пределами рестлинга, своя специфика аудитории и совершенно другая ценовая логика.

В ивент-бизнесе это давно понятая истина: постоянный участник дороже случайного нового контакта. Первое мероприятие почти всегда требует долгих переговоров и выстраивания доверия. Второе строится на уже созданном опыте. Организационная ошибка здесь стоит дороже, чем кажется - человек уходит не с одного события, а из всей будущей цепочки.

Прага: сто человек, двенадцать стран

Последний крупный ивент прошел в Праге - более 100 участников из 12 стран Европы. Для подготовки потребовалось несколько месяцев координации, десятки переговоров с участниками и подрядчиками, синхронизация логистики сразу нескольких международных групп. Партнером по организации выступила Лукреция - профессионал с десятилетним стажем и устойчивой репутацией внутри европейской рестлинг-индустрии. Стаж, впрочем, не равно системность: всю коммуникацию, логистику и координацию участников Мариненко взяла на себя полностью - именно потому что понимала: без этого мероприятие рассыплется на этапе подготовки.

Аудитория из двенадцати стран - это двенадцать разных подходов к коммуникации, разных ожиданий от формата и разных представлений о том, что значит хорошо организованное мероприятие. Найти подход к каждому, не потеряв при этом общую нить - это уже не организация мероприятия в привычном смысле, это управление сложной многосоставной системой в режиме реального времени. Ресторан на сто с лишним человек в вечерней программе - тоже на ней: нашла, согласовала, рассадила.

За несколько лет через проекты Мариненко прошли сотни участников из более чем пятнадцати стран Европы и Ближнего Востока.

«Международная работа - это постоянное управление ожиданиями. Когда работаешь с такой аудиторией, ты одновременно занимаешься сервисом, организацией и антикризисным управлением. Это давно не история про выступления», - говорит Мариненко.

Почему опытные игроки рынка начали учиться у новых

В какой-то момент внутри профессионального сообщества начали всерьёз обсуждать, что за Мариненко работает целая команда менеджеров и ассистентов. Поводом стала скорость, с которой она отвечала на запросы, организовывала международные поездки и запускала новые мероприятия. На практике постоянной большой команды долгое время просто не существовало - только выстроенная система, которая работала быстрее, чем окружающие успевали это объяснить.

Именно опыт работы внутри индустрии - сотни часов на площадках разных форматов, десятки туров в разных странах - дал Мариненко понимание того, где в организации мероприятий возникают настоящие проблемы. Не из учебников по менеджменту, а из практики. Это и стало основой системы, которую сегодня пытаются перенять другие.

Сегодня к ней обращаются участники рынка, работающие в индустрии значительно дольше. Запросы почти всегда об одном: как выстроить коммуникацию, как удерживать аудиторию между турами, как выстроить масштабируемую операционную модель. Несколько организаторов, перенявших ее подходы - от структуры переговоров до системы подтверждений - зафиксировали рост показателей уже в первые месяцы. Сама работа не изменилась. Изменилась организация вокруг неё.

Свои наработки Мариненко охраняет строго: те, кто хочет перенять методику, подписывают соглашение о неразглашении. В индустрии, где большинство работает на интуиции, человек, относящийся к операционным подходам как к интеллектуальному капиталу - всё еще редкость.

«Многие упираются не в потолок по аудитории, а в потолок собственной системы. Рост останавливается не из-за конкурентов. Из-за себя», - говорит она.

Когда ниша перестает жить по ощущениям

Следующий рынок, который Мариненко рассматривает всерьез, - США. Запросы оттуда идут давно, от участников и организаторов, которые уже знакомы с её работой и готовы финансово поддержать выход на новый рынок. Прямых аналогов по уровню организации и скорости масштабирования там пока нет - и это само по себе достаточный аргумент.

В долгосрочной перспективе - собственный продакшн и работа с другими исполнителями уже не как консультант, а как партнёр, который помогает строить профессиональный бренд с нуля по тем же принципам.

Индустрия постановочного рестлинга прошла путь от локальных шоу до многомиллиардного глобального рынка. Независимый сегмент проходит тот же путь - только сейчас и в ускоренном режиме. Харизма привлекает аудиторию один раз. Возвращает ее - организация.