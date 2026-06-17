Золото или вода?: Жители Алтая бьют тревогу из-за возобновления угроз Телецкому озеру

Фото: Пресс-служба Фонда «Компас»

Вопрос сохранения уникальной экосистемы Телецкого озера и прилегающих территорий требует вмешательства на федеральном уровне. С такой инициативой выступил Председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев, комментируя итоги рабочей поездки экспертов Национального экологического фонда «Компас» в регион. Визит экологов состоялся в апреле для выработки совместных мер по защите природы от растущих антропогенных рисков.

Напомним, Телецкое озеро является вторым по величине хранилищем пресной воды в России, уступая лишь Байкалу. Это священное место для алтайцев играет критическую роль в поддержании экологического климата Сибири и служит экономической опорой для местных сообществ благодаря туризму.

«По инициативе регионального отделения «Единой России» фонд «Компас» активизировал работу с местным населением: собран материал, зафиксированы мнения жителей. Теперь мы приступаем к созданию рабочих групп с участием населения, в том числе коренных малочисленных народов. Такая консолидация станет основой для обращения в федеральные органы с четкими предложениями по зонированию, снижению антропогенной нагрузки и охране территории», — заявил Александр Прокопьев.

Поводом для столь пристального внимания стали тревожные сигналы от местных общин. Несколько лет назад совместными усилиями региональных властей и населения удалось заблокировать планы золотодобытчиков по разработке Чуринского месторождения методом химического выщелачивания. Однако, как сообщили жители в ходе встреч с экспертами, угроза возвращения промышленников никуда не исчезла, а экологическая ситуация усугубляется отсутствием четкого охранного статуса территорий.

«Мы считаем важным, чтобы режим охраны территории вырабатывался не формально, а вместе с людьми, которые здесь живут и напрямую связаны с этой землей, - сообщила директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева. - Необходимо сформировать рабочую группу с участием представителей коренных малочисленных народов, общественников, охотничьих обществ и местных органов власти. При этом важно сохранить возможность охоты, рыбалки и традиционного природопользования, а все решения по зонированию и границам согласовывать с жителями».