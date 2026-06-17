Условка или реальный срок? Прокуратура просит для блогерши Митрошиной 3 года колонии

Прокуратура Москвы на сегодняшнем заседании по делу Александры Митрошиной запросила для 31-летней блогерши 3 года лишения свободы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Прокуратура Москвы на сегодняшнем заседании по делу Александры Митрошиной запросила для 31-летней блогерши 3 года лишения свободы. Плюс - оштрафовать блогершу на 900 тысяч рублей и обратить в доход государства принадлежащие ей 115 млн рублей.

Напомним, Александра Митрошина (в сети она известна как «Матерь бложья») стала успешной, продавая курсы по правильному ведению соцсетей и монетизации своих блогов. В 2022 году уехала из России в ОАЭ, а спустя год стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на 120 млн рублей. Митрошину обвинили в дроблении бизнеса (это когда все доходы от одной деятельности проводят через несколько фирм, чтобы по сумме оборота сохранять льготную ставку налогообложения). В течение года блогерша погасила задолженность перед ФНС и уголовное дело было закрыто. Однако в марте 2025-го Александру Митрошину задержали по прилету из ОАЭ в аэропорт Сочи. Оказалось, что в России она также является фигуранткой дела об отмывании денег - на «сэкономленные» на налогах миллионы покупала в Москве недвижимость. С тех пор девушка находится под домашним арестом, а судебный процесс вышел на финишную прямую.

Защита Митрошиной настаивает, что умысла на легализацию средств никто не доказал - квартиры покупались открыто, происхождение денег блогерша не скрывала, недоимку погасила.

Однако у гособвинения другое мнение на этот счет. Прокуратура считает, что Александру Митрошину нужно отправить на 3 года в колонию (максимальное наказание по этой статье - 10 лет). Означает ли это, что суд даст блогерше реальный срок? Этот вопрос мы задали известным столичным адвокатам.

Адвокат считает, что звезда интернета может отделаться условным сроком. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

- Запрос прокурора в виде трех лет реального лишения свободы — это серьезный ориентир, но не готовый приговор, - объяснил KP.RU адвокат Андрей Мишонов. - Суд не обязан автоматически соглашаться с обвинением. Теоретически возможно и более мягкое наказание, в том числе условное, если суд увидит основания для снисхождения. Однако при непризнании вины и при наличии совокупности доказательств, которые суд сочтет убедительными, риск реального срока действительно высокий. Главный вопрос здесь — докажет ли обвинение именно легализацию, а не просто факт налоговой задолженности и последующего приобретения недвижимости. Если суд согласится, что сделки были способом придать преступным доходам законный вид, вероятность реального наказания существенно возрастает.

Адвокат Вадим Багатурия (в прошлом следователь органов прокуратуры) тоже считает, что звезда интернета может отделаться условным сроком.

- Не все сроки, которые просит государственный обвинитель, назначаются судом. По общему правилу прокуроры всегда просят чуть больше и строже, но окончательное решение суды выносят все-таки по своему внутреннему убеждению, - рассказал Багатурия. - Лично я считаю, что Митрошину точно не отправят в колонию - слишком велика к ней народная любовь.

Напомним, что весной 2025 года другую известную блогершу Елену Блиновскую приговорили за неуплату налогов (на сумму около 1 млрд рублей) и отмывание денег к 5 годам лишения свободы. В данный момент она отбывает наказание в колонии.

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