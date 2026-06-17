На вооружении Росгвардии носители совершенного обоняния помноженного на обаяние

Кинологи столичного главка Росгвардии готовятся к профессиональному празднику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодно 21 июня кинологи Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. В структуре ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии, что в районе Строгино, более 30 лет работает кинологическое подразделение, в котором стоят на довольствии около 40 немецких и бельгийских овчарок. Они несут круглосуточную службу на городских улицах, стадионах, встречают людей на вокзалах, и ходят с ними по различным театрам.

В структуре ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии, что в районе Строгино, более 30 лет работает кинологическое подразделение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главная задача этих обаятельных четвероногих друзей человека — поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Обоняние этих четвероногих друзей, играют ключевую роль в обеспечении безопасности всех массовых, спортивных и культурных мероприятий столицы.

Главная задача этих обаятельных четвероногих друзей человека — поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подготовка служебных псов к обследованию территорий в спецподразделениях начинается с самого рождения. Начинается строгий отбор еще среди щенков: оцениваются их характер, психоэмоциональное состояние и проводятся специальные поведенческие тесты. Когда щенку исполняется ровно девять месяцев, он закрепляется за конкретным кинологом. С ним он будет неразлучен до самой старости.

Подготовка служебных псов к обследованию территорий в спецподразделениях начинается с самого рождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как правило, потерявших обоняние служебных псов забирают со службы домой.

Большинство кинологов подразделения останавливают свой выбор на немецкой овчарке. Эта служебная собака с многогранными рабочими характеристиками: высоким интеллектом, отличной обучаемостью, выносливостью, энергичностью, устойчивостью к стрессу, преданностью и развитым сторожевым инстинктом. Кинологи Росгвардии говорят, что немецким овчаркам не уступает и бельгийская (малинуа). Она также обладает высоким уровнем интеллекта, хорошими мышцами и легкостью в дрессировке. Обе породы быстро усваивают команды и великолепно понимают своего напарника.

Большинство кинологов подразделения останавливают свой выбор на немецкой овчарке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Крайне важно, чтобы служебные собаки были способны концентрироваться на задаче, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Во время поиска взрывчатки их не должны отвлекать свист, посторонние запахи, прохожие или проезжающая техника. Здоровье животных находится под постоянным контролем ветеринаров, обязателен для них и ежедневный утренний медосмотр перед застеклением на службу», - отмечают кинологи Росгвардии.

Крайне важно, чтобы служебные собаки были способны концентрироваться на задаче, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Настоящим отдыхом и развлечением для четвероногих помощников становятся патриотические мероприятия по воспитанию молодежи и подобные «конкурсы красоты» во время Дней открытых дверей в отряде ОМОН. Они с удовольствием дают лапу и возможность почесать себя за ухом.