Трасса Москва-Петербург встала из-за нехватки топлива: разбираемся, правда ли это

Отреагировали на сообщения провокаторов и в Госкомпании «Автодор». Не подтвердили. Фото: https://t.me/avtodorgk

«Огромные очереди на заправках на трассе Москва - Санкт-Петербург. По всей России ввели ограничения на продажу бензина» - украинские и оппозиционные паблики заявляют о большой пробке у АЗС на трассе М-11, прикрепляя к публикации соответствующее видео. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» https://lapsha.media/ , направленного на отсеивание фейков, ситуация не связана с нехваткой топлива.

Периодически заторы на указанном участке, действительно, возникают. Но происходит это каждый год. На обычных онлайн-картах можно увидеть, что на трассе, длинной почти 300 километров, между Окуловкой и Петербургом всего 3-4 АЗС. Люди в летний период ездят отдохнуть из Москвы в Северную столицу и обратно, поэтому, конечно проблемы случаются. Но они носят сезонный характер - о них писали в прошлом году, и пять лет назад.

На это автором «сенсационных» заявлений указывают и пользователи в комментариях:

«Очередь на заправке трассы Москва Питер всегда. Потому что это крайняя заправка и потом 400 км заправок нет», - пишет Наталья Л.;

«Это обычная пробка на платной трассе в воскресенье после выходных», - добавляет другой подписчик.

Ограничения с топливом на самом деле периодически вводятся. Но уже сегодня стало известно, что компания «Татнефть» на своих автозаправках отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива. Отпуск до 30 литров в одни руки по АИ-95 пока сохраняется.

В Петербурге многие АЗС ввели ограничения на продажу топлива до 100 литров на один автомобиль. Как объяснили в Комитете по энергетике журналистам «КП», это временная профилактическая мера, чтобы не было злоупотреблений.

Отреагировали на сообщения провокаторов и в Госкомпании «Автодор». Не подтвердили.

«В социальных сетях распространяется информация о якобы возникших затруднениях на многофункциональных зонах нашего дорожного сервиса. Сообщаем: эта информация не соответствует действительности.На МФЗ трасс М-11 «Нева» движение осуществляется в штатном режиме. Затруднений на въездах, выездах и автозаправочных станциях не зафиксировано», - прокомментировали там. И напомнили, что нужно пользоваться правилами дорожного этикета и не оставлять машину на длительное время у колонки, пока обедаете или отдыхаете. Это снижает пропускную способность АЗС.