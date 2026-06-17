В Москве пройдет форум, где ИТ-лидеры обсудят новшества в цифровой трансформации

Фото: предоставлено пресс-службой Cnews Forum

Организаторы «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» рассказали, что ведущей темой мероприятия 18 июня станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты поделятся историями своих ошибок и успешными путями решения задач. Спикеры расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения технологий.

Всего площадка планирует собрать свыше 1200 гостей. Среди них ИТ-директоры российских предприятий, представители госведомств и ведущих ИКТ-компаний страны. В программе заявлено порядка 120 докладов.

— Главная тема форума — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов, — рассказали организаторы.

Мероприятие поделили на восемь тематических секций. Гости смогут посетить выступления по темам «Цифровой трансформации», «Импортозамещения», «Цифровизации торговли», «Цифровизации промышленности», «Информационной безопасности» и другие. Организаторы ивента подчеркивают, что в этом году выделили больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Для участие в мероприятии необходима регистрация на сайте события — она уже открыта. Гостей просят заполнить анкету. На сайте проекта также можно ознакомиться с программой дня.