Зеленский подтвердил свое участие в конференции по Украине в Польше Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский окончательно перестал считаться с Польшей. Ему из Варшавы шлют сигнал за сигналом, что Киеву пора гасить дипломатический скандал из-за перезахоронения праха нацистского коллаборанта бандеровца Мельника и присвоения бригаде спецназа ВСУ имени «Героев УПА»*, а он и в ус не дует. Мол, ничего страшного, господа поляки, хавали до этого, схаваете сейчас, проглотите и не подавитесь, схаваете и не такое.

- Мы дали украинской стороне несколько дней. Президент Зеленский должен принять решение. У него еще есть время, но это подразделение не должно быть названо в честь героев УПА*, - заявил пресс-секретарь польского президента Навроцкого Рафал Лескевич и добавил. - Это событие возмутительно и неприемлемо, и его никогда не должно было произойти. Это пощечина полякам.

А через месяц – очередная годовщина начала Волынской резни. А через год – выборы в польский парламент. И на фоне того, что польские политики с каждым днем позволяют себе все более антиукраинские заявления, которые находят все больше отклика в душах обычных поляков, у президента Польши, который пригрозил лишить украинского «просрочку» высшей польской награды – Ордена Белого Орла – не остается никаких шансов на отступление и на отказ от своих собственных заявлений по данному скандальному поводу.

Между тем, через какую-то неделю в польском Гданьске должна 25-26 июня состояться Международная Конференция по восстановлению Украины. Она впервые пройдет в Польше и планируется, что соберет не менее 5 тысяч участников — глав государств, функционеров ЕС, министров, послов и представителей международного бизнеса. И польские СМИ в последние дни писали, что участие главы бандеровского режима в работе конференции под очень большим вопросом как раз из-за разгоревшегося дипломатического скандала.

Но в Польше совершенно зря делали такие прогнозы. Как передают из Киева, Зеленский решил не обращать внимания на всякого рода «мелочи» и примет участие в мероприятии. В Варшаве также подтвердили, что МИД Польши уже получил от Киева подтверждение участия «просроченного».

После саммита «Большой семерки», где Зеленскому дали очередные обещания помощи, «просроченный» чувствует себя, если и не полностью на коне, то уже совершенно точно не под конем. Ему сам Трамп пообещал рассмотреть просьбу о выдаче лицензии на производство противоракет, так что ему какой-то польский президент и сама Польша.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России

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