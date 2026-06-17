«Сейчас жизнь поменялась»: телесваха Роза Сябитова показала подросших внуков и разожгла дискуссию о роли бабушки

Роза Сябитова с внуками. Фото: социальные сети.

Соведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова, которую еще называют главной телесвахой страны, подняла острый вопрос в своих социальных сетях. 64-летняя Роза Раифовна заявила, что в современных реалиях бабушки не сидят все время с внуками, а успевают находить время на себя и занимаются своей личной жизнью.

«Долгое время образ бабушки казался почти неизменным. Домашние пирожки по выходным, кастрюля полезного горячего супа на плите и готовность в любой момент прийти на помощь. Забрать ребёнка из детского сада, посидеть с ним вечером или увезти на все лето в деревню — все это воспринималось, как обязательная часть бабушкиной жизни. Сейчас жизнь поменялась, и у бабушки есть свои интересы. Где тот баланс между помощью молодым родителям, и своим личным временем?» — задалась вопросом Сябитова.

Такую подпись она опубликовала под фото со своими подросшими внуками – детьми дочери Ксении. Напомним, у телеведущей двое детей. Кроме Ксении (34 года), у нее есть сын Денис (старше сестры на 3 года) – тот самый, который прославился после участия в «Шоу Воли» с ответом «сам решууу».

Старший ребенок Розы Раифовны пока не женат (собственно, на это и намекали Павел Воля и его соведущий Илья Соболев, когда спрашивали у Дениса, нравятся ли ему женщины постарше), а вот дочь уже давно замужем. Ксения, которая занимается бизнесом, в 2020 году вышла замуж за Максима Шевченко. В 2022 году у пары родилась дочь Мирослава. К сожалению, знаменитая бабушка не смогла присутствовать на выписке внучки из роддома, так как была занята на съемках шоу «Звезды в Африке».

Роза Сябитова с сыном на телепередаче "Шоу Воли" Фото: Кадр видео.

В ноябре прошлого года у Ксении и Максима Шевченко родился сын, которого назвали Михаилом. Роза Сябитова рассказывала, что помогает своей дочери «вахтовым методом»: неделю Ксения живет в своей квартире, а на неделю приезжает к матери с детьми и получает возможность отдохнуть.

«Я себя называю праздничная бабушка», «Не надо забывать о себе, нянчиться всегда помогала, у меня пять внуков», «У меня непопулярное мнение – бабушка может помогать, когда сама захочет», «Блинчики и пирожки – это святое, а остальное как получится», «Пускай бабушки занимаются своей жизнью», - стали писать подписчицы Сябитовой в комментариях. Некоторые обратили внимание, что Миша похож на свою бабушку, а другие задали вопрос, когда свою маму порадует внуками Денис Сябитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужно сразу родить»: Роза Сябитова дала неожиданный совет Клаве Коке, которая выходит замуж

Роза Сябитова призналась, сколько раз делала пластические операции