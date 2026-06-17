Проукраинские каналы после теракта в Брянской области, где ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с юными спортсменами из Беларуси, заявляют - это все провокация России. Фото: Егор КОВАЛЬЧУК

Проукраинские каналы после теракта в Брянской области, где ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с юными спортсменами из Беларуси, заявляют - это все провокация России. Мол, такой ответ ФСБ на недавние заявлении Лукашенко о нежелании его страны воевать с Киевом. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, на самом деле это одна из неудачных попыток оправдаться, кои, наверняка, еще будут предприниматься.

Удар нанесен беспилотником самолетного типа на трассе А-240, расположенной рядом с границей. На всем протяжении она тянется параллельно Черниговской и Сумской областям Украины. В некоторых местах от дороги до линии раздела - 30-50 километров.

И Киев регулярно сюда бьет. Только за 17 июня от Минобороны РФ было три сообщения о сбитии беспилотников в регионе. В том числе и в период с 9:00 до 14:00, в то время как по автобусу с ребятами из Гомельской области удар нанесен около 11:00. Об отбое беспилотной опасности врио главы Брянской области Егор Ковальчук объявил только в 16:36.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК

Политик также подтверждает - это спланированное преступление украинских вооруженных формирований:

«Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус», - заявил он.

Уголовные дела по факту теракта заведены следователями как в России, так и в Беларуси. И правоохранители тоже официально обвиняют украинцев.

«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ - террористический акт», - прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Министерствах иностранных дел позиция тоже однозначная.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус. Расцениваем это как акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», - сказано в официальном заявлении МИД Беларуси.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся очередным чудовищным преступлением киевского нацистского режима. ВСУ нанесли удар по автобусу, в котором находились 44 человека, включая 28 детей, дронами, снаряженными поражающими элементами.

«Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и делает их мишенью спланированных ударов ВСУ», - заявила Захарова, призвав международные структуры и национальные правительства дать честную оценку преступлению и осудить его.

То есть, буквально каждая официальная структура России и Беларуси, ссылаясь на фактические данные с места, подтверждает - по автобусу ударила Украина. Об обратном же трубят только сомнительные каналы с небольшим количеством подписчиков, да и к тому же регулярно обвиняющие РФ во всех грехах и распространяющие фейки про нее.

Напомним, что при атаке ВСУ на автобус с ребятами из спортивных школ Гомеля и Речицы погибла сопровождающая юных пассажиров женщина. Пострадали 8 человек, включая шесть детей. Среди раненых - тренер.

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