Студенты вузов РФ сменили игровой опыт на боевой

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Алтайского края и студенты высших учебных заведений. Фото: Минобороны РФ.

Студенты Алтайского края оказались глубоко тронуты общением с военнослужащими войск беспилотных систем (БпС) группировки войск «Центр». Молодые люди пришли к выводу, что господство в воздухе стало ключом к победе в современных конфликтах и одновременно открывает двери к успешной карьере в гражданской беспилотной авиации, привлекающей все больше людей.

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Алтайского края и студенты высших учебных заведений. Владимир Горовенко, бывший студент Алтайского технического университета, ныне служащий в войсках БпС, рассказал о своем решении взять академический отпуск и подписать контракт с Минобороны.

В своем обращении к сверстникам он подчеркнул, что рост числа атак на мирные города украинских боевиков, побудил его внести личный вклад в Победу. В этом ему сегодня помогают «птицы».

Благодаря своим IT-навыкам и аналитическому мышлению, рядовой Горовенко стал отличным оператором ударных FPV-дронов, и сегодня успешно выполняет поставленные боевые задачи. Он отметил, что участие в спецоперации даст ему ценный опыт и откроет возможности для дальнейшего образования и трудоустройства.

Рядовой Алексей Смирнов, студент Омского политехнического университета стал лучшим начальником расчета БПЛА. Он также взял академический отпуск, быстро адаптировался, и возможно, благодаря опыту в компьютерных играх уже сильно удивляет инструкторов своими результатами в тылу противника.

Смирнов назвал профессию дроновода увлекательной и азартной, подчеркнув важность полученных знаний по пилотированию, маскировке и обслуживанию дронов для успешного выполнения задач.

Военнослужащие также сообщили, что для специалистов войск БпС предусмотрены специальные контракты, позволяющие после завершения службы продолжить образование или найти работу в сфере беспилотных технологий, включая доставку грузов, патрулирование и создание 3D-моделей.

Студенты поблагодарили бойцов за информацию и вклад в защиту страны, пожелав рядовым Горовенко и Смирнову успехов в обучении управлению БПЛА дальнего действия. Военнослужащие, в свою очередь, пожелали молодежи успехов в учебе и освоении своих «беспилотных» горизонтов.