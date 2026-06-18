Социальный бизнес становится частью повседневной жизни россиян

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Социальное предпринимательство в России выходит за рамки локальных инициатив. Этот сектор становится частью широкой системы развития территорий. Так считают в фонде «Наше будущее», который способствует развитию направления в России.

В фонде рассказали об актуальных событиях сферы в июне 2026 года. Появляющиеся инструменты помогают социальным инициативам становиться устойчивее, профессиональнее и ближе к реальным запросам людей

«Школа устойчивого развития НКО»

Второй модуль этой образовательной программы прошел в Югре. Он собрал представителей из десяти регионов страны — руководителей некоммерческих организаций, представителей органов власти, институтов поддержки и экспертов в сфере социального развития. Акселератор (интенсивная программа, помогающая молодым компаниям и стартапам быстрее вырасти — прим.ред.) проводили Академия развития гражданского общества «Добрино» при партнерстве Фонда «Наше будущее».

Программа помогает НКО и социальным проектам выстроить системную работу, повысить устойчивость и масштабировать проекты. Региональный представитель Фонда «Наше будущее» Ольга Сидорова презентовала участникам инструменты фонда для развития социальных инициатив.

Среди них — образовательная платформа «Лаборатория социального предпринимательства». Она собрала авторские программы, методические материалы и акселерационные инициативы для социальных предпринимателей. Платформа учитывает все стадии развития бизнеса и полезна на любых этапах — от поиска идеи до масштабирования своего проекта.

— Уверена, что такие встречи помогают организациям находить новые ресурсы для роста, выстраивать партнерства и создавать проекты, которые приносят реальную пользу людям и территориям, — отметила Ольга Сидорова.

Она также модерировала работу диалоговой площадки между властью и НКО. Участники обсудили, какие проблемы мешают развитию социальных проектов и как наладить реальное партнерство с государством.

«Больше чем идея»

Проект совместно с Фондом «Наше будущее» впервые проводили в Югорском госуниверситете. В будущем его продолжат. Через инициативу вовлекают молодых специалистов и вузы в решение практических задач бизнеса и НКО.

В минувшем сезоне «Больше чем идея» участвовали более 50 человек: студенты, наставники, преподаватели, эксперты, социальные предприниматели и представители НКО. Команды решали практические задачи, которые перед ними поставили предпринимателями и социально ориентированными НКО региона. Например, руководитель НКО Данила Добриков из Ханты-Мансийска попросил найти решение для защиты авторских прав. Он разрабатывает игру по мотивам национальных сказок народов Севера. Представленные идеи получили профессиональную оценку и рекомендации по внедрению.

В каких сферах сегодня активны социальные предприниматели

Фонд опубликовал свежую статистику на основе Реестра социальных предпринимателей — его ежемесячно обновляет Федеральная налоговая служба РФ.

27,1 % социальных предприятий занято в сфере допобразования детей и взрослых. Это 3,1 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. Среди них языковые, музыкальные и художественные школы, творческие студии, образовательные проекты для людей старшего возраста.

Социальные предприниматели активно «идут» в сферу дневного ухода за детьми. Доля таких компаний составляет 10,1 % от общего числа компаний в Реестре. Речь о частных детсадах, группах кратковременного пребывания и дневного ухода.

Еще 6,6 % социальных компаний работают в сфере медпомощи. В топ-5 направлений входят спортивные клубы и секции и услуги красоты.

— Дополнительное образование, уход за детьми, медицина, спорт, бытовые услуги — это сферы, напрямую связанные с качеством жизни людей. Здесь социальные предприниматели часто закрывают те потребности, которые особенно заметны на уровне конкретного города или района, — прокомментировал руководитель региональных проектов Фонда «Наше будущее» Денис Богатов.

Сейчас в Реестре социальных предприятий 11 591 компания. Как отметил Денис Богатов, стабильность Реестра указывает, что сектор закрепляется как значимая часть экономики. Основные изменения в его составе происходят в июле-августе, после рассмотрения заявок региональными комиссиями.

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