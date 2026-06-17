Финляндия отменила запрет размещать у себя ядерное оружие: что это значит для России

Министр обороны Антти Хяккянен обосновал отмену запрета интеграцией в систему ядерного сдерживания НАТО. Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Сегодня, 17 июня, парламент Финляндии отменил действовавший почти сорок лет запрет на размещение ядерного оружия. Военный эксперт Константин Сивков рассказал KP.RU, что может значить это решение на практике.

125 голосами против 61 финские депутаты приняли поправки к Закону об атомной энергии и Уголовному кодексу, снимающие категорический запрет на ввоз, транспортировку, хранение и подрыв ядерных взрывных устройств. 13 депутатов судьбоносное голосование пропустили.

Действовавшая ранее правовая норма 1987 года была осколком эпохи нейтралитета и добрососедства с СССР. Финляндия сохранила её даже после вступления в НАТО в апреле 2023 года.

Министр обороны Антти Хяккянен обосновал сегодняшний шаг интеграцией в систему ядерного сдерживания НАТО.

Закон снимает юридический барьер, но реальное появление ядерных боезарядов на финской земле потребует отдельного межгосударственного соглашения и нового решения парламента.

Симметричный ответ России — усиление группировок в Ленинградской области, Карелии и Калининграде — отныне стоит рассматривать не в плоскости «если», а уже «в каком объёме»

Доктор военных наук Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике оценил возможные последствия отмены запрета финнами.

- Решиться на размещение ядерного оружия могут только две страны: Франция или Соединённые Штаты. Американцы могут разместить в Финляндии бомбы разных модификаций, в основном B61-12 (новейшая управляемая атомная авиабомба мощностью до 50 килотонн. Для сравнения: мощность сброшенной на Хиросиму бомбы, по разным оценкам, была от 13 до 20 килотонн - Ред.). Французы могут разместить свои бомбардировщики Rafale - носители ядерного оружия.

При этом надо иметь в виду, что размещать ядерное оружия в зоне, где оно может быть подвергнуто ударам даже полевой артиллерии - идея, мягко говоря, идиотская. Если начнутся военные действия, ядерные склады будут уничтожены в числе первых.

Поэтому, скорее всего, в Финляндии их размещать в итоге не будут. Разве что в глубине страны, ближе к шведской границе.

Но теоретически по радиусу действия финны получают возможность более глубоко атаковать нашу территорию - на 1000-1200 км. Будет простреливаться весь Кольский полуостров, в зоне досягаемости окажется Москва. Конечно, если ядерное оружие появится в Финляндии, мы разместим в ответ свое, позволяющее достигать этой страны. Не стратегическое, а оперативно-тактическое.

Также Финляндию могут использовать как аэродром подскока - бомбардировщик с ядерным оружием прибыл из глубины территории Европы, дозаправился и полетел дальше.

На мой взгляд, решение Хельсинки - это больше политический демарш, нежели военно-стратегический. Он направлен на то, чтобы создать России очередную проблему, заставить Москву распылить свои силы, отвести часть сил, которые сейчас действуют на украинском направлении, и перенаправить их на парирование угроз с финской стороны.

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