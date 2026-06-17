Родословные звезд: Прадед Билана служил у царя Николая, а у Ветрова отец был разведчиком

Одним из первых попытался узнать свою родословную Дима Билан. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Наверное, каждый из нас время от времени задумывается о своих корнях и пытается узнать о дальних предках. Так и наши артисты периодически делятся с фанатами деталями своего фамильного древа. Одним из первых попытался узнать свою родословную Дима Билан.

- После фильма «Герой», где я сыграл белого офицера, я попытался узнать историю своего рода, - рассказывал «КП» Дима. - Специальная команда летала по всей России. Выяснилось, что мой прадед по папиной линии служил в сотне Николая II, занимался наездническим делом, преподавал детям. У него осталось много подарков, некоторые - от царской семьи. Например, старинный сундук с вензелями.

У моего дяди нашлось письмо, в котором рассказывается: Николай II своей сотне, в которую входил мой прадед, отдал ценные вещи и сказал: «Мы вас распускаем, впереди революция». Оказывается, все это витало в воздухе, у Николая было предчувствие конца. Я горд, что у меня такие предки. Но нужно детальнее во все это погрузиться. Пока не докрутил до конца свою родословную, не всех нашел.

Похожая история с родней и у звезды сериала «Отель Элеон» Владислава Ветрова.

- У меня только донские и ставропольские, кубанские казаки в роду. Есть у меня и прапрадедов фотографии. Я знаю, что мой прадед, и я его еще застал, он пел в казачьем хоре при Николае II в Зимнем дворце. Началась революция, его сослали в Сибирь, - делится с KP.RU Ветров. - В общем, такая не очень благополучная судьба у человека, но, по крайней мере, он сохранил бодрость духа к своим 100 годам.

А остальное теряется во мраке, потому что папа военный был, разведчик. Да и мама имела какую-то секретность. Как-то не было у нас в семье заведено обсуждать такие вещи.

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот писательница и журналист Мария Городова уверена, что Филипп Киркоров - родственник Александра Сергеевича Пушкина. В своей книге «Звезды как люди» писатель вместе с учеными с помощью специальной компьютерной программы проанализировала более 500 фотографий Киркорова и гравюры с изображением Абрама Ганнибала и Александра Пушкина. Исследователи пришли к выводу: предком Киркорова был Абрам Ганнибал, прадед Пушкина.

- Честно вам скажу, у меня в школе была кличка Эфиоп, - рассказывал KP.RU Киркоров. - А у Пушкина вроде тоже была такая кличка. И в школе я был очень похож на Пушкина. Хотя в моем советском детстве мне многие говорили, что я - копия певца Сергея Захарова. А в момент переходного возраста я стал одно лицо с Константином Райкиным. Поэтому в моем детском сознании вылепились два кумира, с которыми я очень хотел познакомиться. Первый автограф я взял у Константина Райкина, который написал после концерта в ЦДРИ: «Филипп, приходи в «Современник», давай дружить». Мне было лет 9. В музыкальном училище педагоги мне говорили: «Надо же, ты чертовски на Пушкина похож!». Как на самом деле распределились мои родословные дела, я понятия не имею, - улыбается артист.

А вот у красотки Анны Семенович, у певицы Ларисы Долиной и Григория Лепса пока нет знаменитых родственников.

Анна Семенович Фото: личный архив.

- Несколько лет назад я делала в специальной лаборатории генетический тест и на его основе мне составляли генеалогическое дерево. К сожалению, многие документы моей семьи оказались утрачены и исследователям удалось не так далеко продвинутся в историю. Но до четвертого колена они дошли, - рассказывает KP.RU Анна Семенович. - Представителей знатных родов среди моих предков не нашлось. Но все они были очень достойные и работящие люди. Мне кажется, это самые главные и важные качества, которые я от них унаследовала.

Лариса Долина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я как -то попыталась пару раз выйти на те компании, которые этим занимаются. Что-то у нас не получилось. И довольно долго они тянули время. Никаких результатов не дали, - говорит Лариса Долина. - Я знаю, кем был мой дед, который ушел добровольцем на фронт и пропал без вести. И вот про него я и хотела узнать. Я думала, что они найдут хоть какую -то либо могилу деда, либо, может быть, не знаю, какой-то его след. Но, к сожалению, так ничего я не узнала. Но у нас ничего особенного в роду не было. Мои родители и предки были абсолютно обычными людьми. Моя мама в молодости пыталась делать карьеру опереточной певицы, у нее был потрясающий красивый сильный голос, но ей родители запретили петь. Они посчитали, что артистка - это вообще не профессия. А мама была очень послушной дочерью, поэтому не стала им перечить.

Григорий Лепс Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сестра как -то привозила мне наше «древо», но оно получилось не очень глубоким, не всю родню удалось найти, - вспоминает в беседе с KP.RU Григорий Лепс. - Раньше же эти данные хранились в метрике, в храмах. Родные мои были нормальные люди, рабочие. Дворянских корней у нас нет, мы - крестьяне.

Певица Катя Лель даже в этом опросе осталась верна своему увлечению мистикой.

Катя Лель Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я хочу сделать раскадровку своего генеалогического древа и узнать, кто же мои предки. Мне кажется, это нужно. Просто надо этим заняться. Я знаю, что у меня было много разных воплощений. Какое самое высокое мое воплощение? В Египте я была одним из сыновей Рамзеса II, - удивила нас певица.

Прохор Шаляпин, как всегда, отшутился.

Прохор Шаляпин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- А что, не видно, кем были мои предки? - улыбнулся певец. - Конечно, были дворяне в роду! Не всегда в крестьянах мы ходили, понимаете? Как чем занимались? Правили! - заинтриговал Прохор.

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