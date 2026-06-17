Зеленский приговорен к проигрышу на выборах Фото: REUTERS.

Сегодня появилось еще одно доказательство того, что все заверения Зеленского о желанности мира и прекращения конфликта – не просто фикция, а настоящая наглая ложь. И это не какие-то записи, не выступления соперников или оппонентов, а результаты соцопроса, проведенного Киевским Международным Институтом Социологии (КМИС).

Я прекрасно помню, что неоднократно писал о невозможности верить подобным опросам, которые рисуют фантастические рейтинги Зеленскому, готовность украинского народа умирать за власть главного «жидобандеровца», поскольку подавляющее большинство прохожих отказываются отвечать на вопросы. Но этот опрос, даже при всяких «яких» настолько красноречив, что его итоги невозможно проигнорировать.

Итак, КМИС решил узнать, что думают украинцы по поводу обновления главных ветвей власти после завершения войны. И результаты оказались удручающими для нынешней власти. За обновление состава Верховной рады выступили 83% участников опроса, за смену правительства – 74%. Три года назад в 2023-м положительный ответ в отношении обновления этих ветвей власти дали соответственно 69% и 47% респондентов. Но самое главный сюрприз преподнес ответ респондентов на аналогичный вопрос по поводу президента Украины. За замену президента после завершения конфликта в 2023 году высказались 23% опрошенных, а сейчас — целых 67%.

Вот это и есть реальный (да и то с очень большим вопросом) рейтинг доверия «просроченному» Зеленскому. Если бы спрашивали про доверие, то социологи наверняка бы нарисовали какие-нибудь 67% или даже больше 70%. Ведь рейтинг Зеленского растет, потому что он не может не расти, в отличие от Зеленского. Но в этот раз спросили, хотят ли украинцы поменять нынешнего своего как бы «президента» на другого. И почти 70% участников опроса заявили, что хотят. Это и есть реальный антирейтинг Зели. А если учесть, что против смены высказались 5%, а уклонились от ответа 7%, то это и есть реальный рейтинг. Причем, это тоже еще не окончательные цифры, если учесть, какая доля народа отказывается отвечать на вопросы. То есть реальный рейтинг Зеленского еще меньше, а антирейтинг еще выше.

С такими цифрами не просто не выигрывают выборы, с такими цифрами даже не проходят дальше первого тура, а остаются барахтаться на дне. И это уже не исправить никакими СМИ, пропагандистами и подтасовками. Зеленский приговорен к проигрышу на выборах. Потому-то он и будет до конца хвататься за продолжение военных действий, как за последнюю надежду для утопающего.

И эти итоги тем более примечательны, если вспомнить, что буквально на днях украинский «просрочка» похвалялся якобы добытыми сведениями секретного опроса о падении рейтинга Владимира Путина и «Единой России», высосанными явно из того же пальца (или какого другого места), что и ранее показанный им еще более «секретный» документ с грифом «в одном экземпляре», который, судя по грифу, был украден прямо со стола президента России.

Как бы ни исхитрялся Зеленский, что бы он ни предпринимал, этого он уже исправить не сможет. А уж когда украинцы узнают реальные цифры потерь на передовой, тогда «просроченному» небо с овчинку покажется. И это настолько точно, что ни к какой бабке не ходи.

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